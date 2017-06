Ewa Malanda ("Schwesta Ewa", re.) wird von einer Justizbeamtin in den Gerichtssaal geführt.

Ewa Malanda ("Schwesta Ewa", re.) wird von einer Justizbeamtin in den Gerichtssaal geführt. Bild © picture-alliance/dpa

Die Frankfurter Rapperin Schwesta Ewa ist zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden - vor allem wegen gefährlicher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Die 32-Jährige kommt aber zunächst auf freien Fuß.

Mit seinem Urteil von zweieinhalb Jahren Haft gegen Schwesta Ewa blieb das Landgericht Frankfurt am Dienstag deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte vier Jahre und drei Monate Haft für die Musikerin gefordert.

Mädchen zur Prostitution gezwungen?

Angeklagt war Ewa Malanda alias Schwesta Ewa wegen Zuhälterei, Menschenhandel, gefährlicher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Sie soll unter anderem Mädchen zur Prostitution gezwungen und sie geschlagen haben.

Heike Borufka @HeikeBorufka LG Ffm: 2einhalb Jahre für Schwesta Ewa. Applaus von den Fans im Gerichtssaal @hessenschauDE @hrinfo

Die ausbeuterische Zuhälterei hatte die Angeklagte stets bestritten. Die Mädchen seien freiwillig für sie anschaffen gegangen, hatte sie während der Verhandlung betont. Tatsächlich hatten einige Zeuginnen Schwesta Ewa entlastet. Einen Überblick über den Prozessverlauf finden Sie hier.

Keine Zuhälterei, kein Menschenhandel

Einige der Vorwürfe hatte Malanda aber eingeräumt, etwa, dass sie Mädchen geschlagen habe. Verurteilt wurde die Musikerin letztlich wegen der Förderung sexueller Handlungen von Minderjährigen, gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Steuerhinterziehung und des Missbrauchs von Ausweispapieren. Den Tatbestand der Zuhälterei und des Menschenhandels sahen die Richter dagegen nicht erfüllt.

Das Urteil nahm die Angeklagte sichtlich erleichtert auf. Zuvor hatte sie sich mild und reumütig gezeigt. "Ich schäme mich für mein hässliches und aggressives Verhalten", hatte sie noch am Dienstag vor der Urteilsverkündung gesagt. Sie wolle sich künftig nur noch auf die Musik konzentrieren.

Haftbefehl aufgehoben

Die Staatsanwaltschaft nahm ihr die Läuterung allerdings nicht ab. Schwesta Ewa habe ihren Bekanntheitsgrad bewusst ausgenutzt, "um die Mädchen um den Finger zu wickeln", sagte die Anklagevertreterin.

Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe von eineinhalb bis zwei Jahren gefordert. Eine Bewährungsstrafe kam für das Gericht aber nicht in Frage. Dennoch wurde die Musikerin auf freien Fuß gesetzt. Die Richter sahen keine Gründe, die 32-Jährige in Haft zu behalten. Schwester Ewa hatte vor Prozessbeginn bereits mehr als ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen.

Jubel unter den Fans

Die Fans im Gerichtssaal applaudierten, als der Vorsitzende Richter das Urteil verkündete. Sie hatten offenbar mit einer höheren Strafe gerechnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

