Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen ausgezählt - und in den meisten Fällen ist die Entscheidung klar. In zwei Gemeinden kommt es zur Stichwahl. Und in Dieburg wurde es richtig knapp.

In gleich 14 hessischen Kommunen standen am Sonntag die Bürgermeister zur Wahl. Hier sind die Ergebnisse:

Eine Stichwahl gibt es in Wald-Michelbach (Bergstraße). Dort tritt Sascha Weber (SPD) gegen Matthias Schimpf an. Weber erreichte 45,1 Prozent der Stimmen, Schimpf 29,9. Aus dem Rennen sind Christiane Heinrich (14,8 Prozent), Martina Tavaglione-Nestola (8,5 Prozent) und Frank Derikatz (1,8 Prozent).

Ebenfalls in zwei Wochen nochmal wählen dürfen die Bürger in Neu-Anspach (Hoch-Taunus). Sie können sich dann zwischen Klaus Hoffmann (CDU) und Thomas Pauli (SPD) entscheiden. Die meisten Stimmen holte Hoffmann (37,7 Prozent), Pauli kam auf 26,8 Prozent. Knapp an der Stichwahl vorbei schrammte Andreas Moses mit 22,3 Prozent. Auf dem vierten Platz landete Dominic Wachter, auf ihn entfielen 13,2 Prozent der Stimmen. Es gingen 58,7 Prozent der Neu-Anspacher zur Wahl.

Ganz knapp reichte es in Dieburg für Frank Haus. Der parteilose Kandidat gewann mit 50,2 Prozent die absolute Mehrheit, vor Renee Christian Exner (CDU), der 21,6 Prozent holte. Dahinter folgten Thomas Disser (15,9 Prozent), Erik Marx (11,9) und der Hobby-Kandidat Hein-Gottfried Fischer, der auf 0,5 Prozent der Stimmen kam.

Amtsinhaber Rainer Burelbach (CDU) konnte sich in Heppenheim deutlich gegen Herausforderer Peter Janßen (WG LIZ - Wählergemeinschaft Leben im Zentrum) durchsetzen. Er erreichte 82,1 Prozent der Stimmen, bei 39,8 Prozent Wahlbeteiligung.

Weiterhin Bürgermeister in Ottrau ist Norbert Miltz. Er gewann mit 60,3 Prozent der Stimmen vor dem CDU-Kandidaten Matthias Wettlaufer, der 37,6 Prozent erreichte. Auch die Satirepartei DIE PARTEI schickte hier einen Kandidaten ins Rennen: Christoph Wahl holte 2,1 Prozent. 78,2 Prozent der Wahlberechtigten stimmten ab.

Eine Bürgermeisterin gibt es künftig in Abtsteinach (Bergstraße). Angelika Beckenbach holte 62,1 Prozent der Stimmen, ihr Konkurrent Kevin Flödl kam auf 37,9 Prozent. Der bisherhige Amtsinhaber Rolf Reinhard war nicht zur Wahl angetreten, an der 69,5 Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen.

In Mühlheim (Offenbach) holte sich der Amtsinhaber Daniel Tybussek (SPD) eine weitere Amtszeit. Mit 72,6 Prozent distanzierte er seine Konkurrentin Gudrun Monat klar. 42,5 Prozent der wahlberechtigten Mühlheimer gaben ihre Stimme ab.

In Jesperg (Schwalm-Eder) siegte Heiko Manz (SPD) deutlich vor Wolfgang Bauer (Parteilos). Er erreichte 75,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,1 Prozent.

Amtsinhaber Dieter Lengenmann (SPD) gewann mit 58,2 Prozent in Fuldabrück (Kassel) gegen den parteilosen Herausforderer Carsten Marth. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,5 Prozent.

Neuer Bürgermeister in Weilrod wurde Götz Esser (FWG). Der Nachfolger von Axel Bangert war einziger Kandidat und erreichte 89,5 Prozent. 47,4 Prozent der Wahlberechtigten gingen zur Wahl.

Ähnlich war es in Fränkisch-Crumbach (Odenwald). Hier wurde Eric Engels (CDU) wiedergewählt mit 73,8 Prozent der Stimmen - immerhin 55,0 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

In Groß-Zimmern sicherte sich Achim Grimm (CDU) mit 83,1 Prozent der Stimmen eine dritte Amtszeit. Auch er war ohne Gegenkandidat angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,3 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls einen CDU-Bürgermeister gibt es in Weilburg. Johannes Hanisch heißt der Nachfolger von Hans-Peter Schick, der nicht mehr angetreten war. Für Hanisch stimmten 61,5 Prozent der Weilburger, auf Platz zwei landete Jacqueline Würz (SPD) mit 17,1 Prozent. Die Parteilosen Manuel Eckardt und Mischa Hahn holten 13,2 bewziehungsweise 8,2 Prozent der Stimmen - bei 55,8 Prozent Wahlbeteiligung.

250 Kolumnen hat Peter Gefeller (SPD) schon als Bürgermeister auf der Website der Stadt Staufenberg (Gießen) verfasst - und es könnten noch ein paar hinzukommen. 73,4 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn, 34,2 Prozent der Staufenberger stimmten ab. Gegenkandidaten gab es keine.

