Er sitzt seit vergangenem Jahr im Stadtparlament von Rosbach. Nun rechnet der 19-jährige Fabian Hassebrock mit den etablierten Kommunalpolitikern ab. Der Städte- und Gemeindebund rät: Nehmt den jungen Mann ernst!

Abiturient, 19 Jahre alt und erst seit vergangenem März für die SPD im Stadtparlament von Rosbach (Wetterau): Fabian Hassebrock ist einer der jüngsten Kommunalpolitiker in Hessen - und einer, der sich was traut.

In der ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im neuen Jahr rechnete Hassebrock mit seinen älteren Kollegen ab: Enttäuscht sei er von der Arbeit im Parlament der 13.000-Einwohner-Stadt. Monat für Monat gehe es um "persönliche Eigendarstellung", "peinliche Differenzen" einen "24/7 Wahlkampfmodus", "Personaldebatten" und "elend lange Wortbeiträge".

Fazit des Neulings im Parlament mit 31 Mitgliedern sieben verschiedener Parteien und Gruppen: "Dies ist einer demokratischen Instanz unwürdig."

"Ein bisschen überrascht"

So viel Frust nach nicht einmal einem Jahr im Stadtparlament? "Wir waren alle ein bisschen überrascht", sagt die Vorsteherin der Stadtverordneten, Regina Karehnke (CDU) hessenschau.de, "es wird schon gearbeitet in Rosbach". Die 58-Jährige verweist darauf, in Kreis- oder Landtag sei der Ton eher noch rauer. Und viele Punkte würden in Ausschüssen beraten.

Doch einer, der schon lange einen Blick auf die Kommunalpolitik hat, stärkt dem Rebellen den Rücken: Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführender Direktor des hessischen Städte- und Gemeindebundes. "Man sollte dankbar sein, dass da jemand solche Sachen anspricht", sagt er am Freitag.

"Bloß keine Blockade"

Viele Kommunalpolitiker seien lange im Amt, da schliffen sich Gewohnheiten ein, über die man nicht mehr nachdenke, sagt Schelzke. Mitunter würden etwa Anträge der Opposition abgelehnt und kurz darauf von der Mehrheit nahezu gleich selbst gestellt. Er rate, die Eindrücke des jungen Mannes ernst zu nehmen, unabhängig davon, ob sie in jedem Punkt zuträfen. "Bloß keine Blockade, nicht gleich abhaken", rät er den langjährigen Routiniers.

Hassebrock sagt, nach seiner Rede seien viele Kollegen gekommen und hätten ihm zugestimmt. Auch habe es Beifall gegeben. Der Applaus ist auch Stadtverordnetenvorsteherin Karehnke aufgefallen - und hat sie irritiert: "Alle, die da beschimpft wurden, haben ihn dann auch noch beklatscht."