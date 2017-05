Ausbleibende Gewerbesteuer reißt ein tiefes Loch in den Etat der Stadt Darmstadt. Jetzt wollen OB Partsch (Grüne) und Kämmerer Schellenberg (CDU) Steuern erhöhen - und zwar rückwirkend.

Die Stadt Darmstadt muss ein überraschendes 52-Millionen-Euro-Loch im laufenden Haushalt verkraften. Ursache ist ein Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, wie Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) und Stadtkämmerer André Schellenberg (CDU) am Dienstag bekanntgaben. Die Stadt will nun rückwirkend die Hebesätze für Gewerbe und Grundsteuer anheben und den Haushalt für 2017 so doch noch ausgleichen.

Das bedeutet, dass Betriebe und Hausbesitzer in Darmstadt voraussichtlich im Herbst den dann erhöhten Steuersatz zahlen und auch Nachzahlungen leisten müssen. Bei der Gewerbesteuer wird die Erhöhung knapp sieben Prozent betragen, bei der Grundsteuer für alle Hauseigentümer mehr als 21 Prozent. Die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung muss die rückwirkende Erhöhung noch beschließen.

Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken

Da Vermieter die Grundsteuer über die Betriebskosten umlegen können, werden auch die Mieter in Darmstadt die Steuererhöhungen zu spüren bekommen. "Wir reden da bei einer normalen Mietwohnung vielleicht von fünf bis sechs Euro im Monat. Das ist nicht angenehm, ich denke aber leistbar", sagte Schellenberg.

OB Partsch kündigte an, bei geplanten Investitionen im Stadtgebiet Prioritäten setzen zu wollen. Die Sanierung des Berufsschulzentrums, der Nordbad-Neubau und Straßenbauprojekte seien vom neuen Sparzwang allerdings ausgenommen.

Rückzahlung für 2016 geht vom Festgeldkonto ab

Fürs Vorjahr 2016 muss Darmstadt mehr als 30 Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen. Die Stadt kann dies nach eigenen Angaben dank Steuerüberschüssen aber abfedern. Der Magistrat will trotz der Einnahmeausfälle das Jahr zum dritten Mal in Folge mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen, um die Bedingungen des kommunalen Schutzschirms zu erfüllen.

Es kommt immer wieder vor, dass Kommunen bei den Gewerbesteuerzahlungen großer Unternehmen unangenehme Überraschungen erleben, weil die aufgrund der Vorjahre veranschlagten Einnahmen nicht erreicht werden. Marburg war deshalb im vergangenen Jahr zu einem Sparpaket gezwungen. Unpopuläre Maßnahmen wie steigende Kindergartengebühren führten zu Unmut und Protesten.

Sendung: hr1, 02.05.2017, 16 Uhr