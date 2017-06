Erst erhöhen die Abgeordneten im Landtag am Dienstag die Bezüge der Beamten, dann ihre Diäten: Diese Reihenfolge ist kein Zufall. Kritik gibt es auch - aber nicht an der Höhe des Aufschlags.

Als die Abgeordneten die Beamten im Land in den vergangenen beiden Jahren knapp hielten, strichen sie auch ihren eigenen Lohnzuwachs zusammen. Es gab einmal eine Nullrunde, einmal ein Prozent plus. Die Mehrheit im Landtag ahnte, dass es draußen nicht gut ankommt, bei den Landesbeamten mehr zu sparen als bei sich selbst.

An diesem Dienstagabend endet die selbst auferlegte Enthaltsamkeit: Ab 18.05 Uhr will der Landtag deutlicher steigende Beamtenbezüge beschließen. Nur 45 Minuten später bringen CDU, SPD, Grüne und FDP einen gemeinsamen Antrag für höhere Diäten ein. Es geht um 2,2 Prozent mehr.

Künftig 7.729 Euro im Monat

Die erwartete Mehrheit vorausgesetzt bekommt ein Abgeordneter des Landtags dann 7.729 Euro im Monat (statt bislang 7.562 Euro). Der Betrag ist zu versteuern, Weihnachts- oder Urlaubsgeld gibt es für Volksvertreter nicht.

Kritik an der Höhe des Aufschlags gibt es auch bei jenen nicht, die auf jeden Cent schauen. Der Bund der Steuerzahler in Hessen hat am Plus von 2,2 Prozent an sich nichts zu meckern. Abseits von mancher Polemik können die Abgeordneten ohnehin darauf verweisen, dass ihr Job ihnen ziemlich viel abverlangt: Lange Arbeitstage im Parlament, Termine Abends und am Wochenende - und ein Arbeitsplatz, der bei jeder Wahl wackeln kann.

Kritiker: Diäten sollen nicht auf den Index

Einen Einwand hat der Bund der Steuerzahler allerdings doch - und sieht sich hier einig mit der Linksfraktion im Landtag: Die Abgeordneten setzen am Dienstag mit ihrem neuen Besoldungsgesetz wieder auf eine Indexlösung. Demnach sollen die Diäten immer so steigen wie die Nominallöhne. Der Automatismus war während der Sparrunden der Beamten ausgesetzt worden.

Die SPD erklärt, die indexbasierte Erhöhung der Grundentschädigung sei "transparent berechnet, sachlich gerechtfertigt und angemessen." CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg spricht von einem anerkannten und viele Jahre praktizierten Verfahren, das man nun wieder in Kraft setze.

Die Abgeordneten versprechen sich davon weniger Ärger und weniger öffentliche Kritik, als wenn sie ihre Diäten immer wieder neu selbst bestimmen. Genau diese Debatte aber fordern Linke und der Bund für Steuerzahler (BdSt) ein. "Wir stören uns am Automatismus, nicht an der Höhe", sagt der hessische BdSt-Sprecher Moritz Venner zu hessenschau.de. Die Linken-Fraktion erklärt: "Wir wollen eine jährliche Überprüfung."