Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Darmstadt treten im März neben dem grünen Amtsinhaber Partsch acht weitere Kandidaten an. Die Namen stehen jetzt offiziell fest.

Der Wahlausschuss der Stadt gab am Freitag die Zulassung der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 19. März bekannt. An erster Stelle auf dem Wahlzettel wird Jochen Partsch stehen. Der amtierende Rathauschef bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Partsch war 2011 zum ersten grünen Oberbürgermeister einer hessischen Großstadt gewählt worden.

Außerdem bewerben sich Michael Siebel (SPD), Christoph Hentzen (FDP), Uli Franke (Linke), Hans Mohrmann (AfD), Kerstin Lau (Uffbasse), Helmut Klett (Uwiga), Achim Pfeffer (parteilos) und Thorsten Przygoda (Przygoda) um den Posten des Oberbürgermeisters.

Nicht zugelassen wurde die Bewerbung des Einzelkandidaten Raffaele Feniello; er legte nicht die erforderlichen Unterstützerunterschriften vor. Die CDU verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und unterstützt Partsch.