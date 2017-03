Eigentlich wollte die hessische AfD am Wochenende ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl komplettieren. Das Treffen fällt aus. Denn der erste Listenparteitag vom Herbst wirft Fragen auf.

Über die Plätze 1 bis 16 für ihre Landesliste bei der Bundestagswahl hat die Alternative für Deutschland (AfD) im November beim Parteitag in Hofheim (Main-Taunus) abgestimmt. In Fulda sollte am kommenden Wochenende die Entscheidung über die weiteren Plätze folgen. Dazu wird es nun nicht kommen, weil beim ersten Mal Mitglieder mit abstimmten, die das vermutlich nicht gedurft hätten. Einen entsprechenden Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung bestätigte AfD-Landesvorstandssprecher Rolf Kahnt am Dienstag hessenschau.de

Bei einer parteiinternen Prüfung sei ein "Akkreditierungsfehler" aufgefallen, sagte Kahnt. Demnach stellte sich heraus, dass beim Nominierungsparteitag in Hofheim Menschen ohne Stimmrecht mit abstimmten. Kahnt sprach am Dienstagmittag von zwei Fällen. Ein Mitglied habe nicht die erforderliche deutsche Staatsangehörigkeit. Ein zweiter Delegierter sei zwar ebenfalls Mitglied gewesen, aber ohne den für das Stimmrecht nötigen Wohnsitz in Hessen. Nach Informationen von hr-iNFO war am Nachmittag aber sogar das Stimmrecht von vier Delegierten zweifelhaft.

Neue Abstimmung über vordere Plätze?

Gemeinsam mit dem Landeswahleiter werde das weitere Vorgehen jetzt abgestimmt. Auf Basis der Empfehlungen des Wahlleiters werde die AfD dann entscheiden, wie die Panne auf einem Parteitag rechtzeitig noch behoben werden kann. "Wir wollen selbstverständlich für die Teilnahme an der Bundestagswahl kein Risiko eingehen", sagte Kahnt.

Zumindest ein Teil der ersten Kandidatenwahl muss wohl wiederholt werden. Laut FAZ hält es Landesprecher Peter Münch für möglich, dass die Reihenfolge der hessischen AfD-Bundestagskandidaten auf den Plätzen zwei bis fünf neu abgestimmt werden muss. Denn dabei war es so knapp zugegangen, dass die Stimmen der beiden Delegierten von Bedeutung waren.

Es war knapp

Münch selbst war mit nur einer Stimme Vorsprung vor Joana Cotar aus Gießen auf Platz zwei gelandet. Der frühere CDU-Bundestagskandidat Martin Hohmann aus Fulda wurde mit ebenfalls einer Stimme Vorsprung Vierter vor dem Vize-Bundesvorsitzenden und früheren Frankfurter Stadtkämmerer Albrecht Glaser. Auf dem Spitzenplatz landete die Gelnhäuserin Mariana Harder-Kühnel – mit neun Stimmen Abstand.

Bei der Ausrichtung des Parteitags stand die AfD vor dem organisatorischen Problem, einen enormen Andrang auf die Listenplätze zu bewältigen. An die 75 Bewerbungen hätten vorgelegen. Der Landesverband rechnete damals aufgrund von Umfragen mit bis zu sieben Bundestagsmandaten.

Bei der Bundestagswahl 2013 war die AfD knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In Hessen schnitt sie bei dieser Wahl mit 5,6 Prozent überdurchschnittlich stark ab. Im Januar 2017 lag die AfD im Hessentrend bei 14 Prozent.

Sendung: hr-iNFO, 14.3.2017, 15.20 Uhr