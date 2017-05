Beim ersten Versuch vor einem halben Jahr hatten zwei unberechtigte Mitglieder mitgewählt. Deshalb muss die hessische AfD am Samstag in Gießen erneut ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen. Aber vorher gibt es noch etwas zu klären.

Und nochmal von vorne: Die hessische AfD unternimmt am Wochenende einen neuen Anlauf, ihre Liste für die Bundestagswahl zu wählen. Diesmal will die Partei in Gießen bestimmen, welcher hessische AfD-Politiker womöglich in den Bundestag einziehen wird - und hofft, dass es ohne Panne abläuft. Von 10 bis 24 Uhr wollen sich die Mitglieder am Samstag Zeit nehmen.

Die Neuwahl der Liste wird nötig, weil es beim Landesparteitag in Hofheim im vergangenen November Unregelmäßigkeiten gegeben hatte. Es hätten zwei Mitglieder mitgewählt, die dazu nicht berechtigt gewesen seien, sagte der AfD-Landesvorstandssprecher Peter Münch. Der eine sei zwar Mitglied und wohnhaft im Main-Taunus-Kreis, aber als britischer Staatsbürger nicht zur Wahl zugelassen gewesen. Der zweite sei zwar Deutscher und Mitglied im Rheingau-Taunus-Kreis - jedoch wohne er im rheinland-pfälzischen Mainz und dürfe aus diesem Grund nicht in Hessen abstimmen.

Teilweise nur eine Stimme Vorsprung

Es sei noch offen, ob nun nur über einzelne Plätze oder die gesamte Liste neu abgestimmt wird. Münch sagte, er gehe jedoch fest davon aus, dass so oder so die Rechtsanwältin Mariana Harder-Kühnel aus dem Main-Kinzig-Kreis die Spitzenkandidatin bleibt. Er selbst war mit nur einer Stimme Vorsprung auf Platz zwei gelandet, vor der Politologin Joana Cotar aus Gießen sowie dem früheren CDU-Politiker Martin Hohmann aus Fulda, der ebenfalls nur eine Stimme Vorsprung hatte vor dem früheren Frankfurter Stadtkämmerer Albrecht Glaser, der auf Platz fünf landete.

Großer Andrang auf die Landesliste

Bei der Ausrichtung des Parteitags stand die AfD vor dem organisatorischen Problem, einen enormen Andrang auf die Listenplätze zu bewältigen. An die 75 Bewerbungen hätten vorgelegen. Der Landesverband rechnete damals aufgrund von Umfragen mit bis zu neun Bundestagsmandaten. Die AfD hat nach eigenen Angaben in Hessen derzeit 2.231 Mitglieder.

Bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 scheiterte die Partei noch bundesweit knapp an der fünf-Prozent-Hürde, holte aber in Hesssen überdurchschnittliche 5,6 Prozent. Bei den Kommunalwahlen 2016 wurde sie drittstärkste Partei, hinter CDU und SPD. Im Januar 2017 lag die AfD im Hessentrend bei 14 Prozent, zu einer Zeit, als sie aber auch bundesweit noch deutlich bessere Umfragewerte vorzuweisen hatte als aktuell.

Sendung: hr3, 12. 05. 2017, 18.45 Uhr