Der AKP-Politiker Taner Yildiz ist am Montagabend vor rund 400 Besuchern in Kelsterbach aufgetreten. Dort wurde für die Verfassungsreform in der Türkei geworben. Ein Termin in Großkrotzenburg war wegen eines Wasserschadens geplatzt.

Der ehemalige türkische Energieminister Taner Yildiz trat am Montagabend in der privaten Veranstaltungshalle Congresium in Kelsterbach (Groß-Gerau) auf. Auf Fotos der Veranstaltung ist das Logo der Kampagne zu sehen, mit der ein hessisches Wahlkomitee der türkischen Regierungspartei AKP für die Änderung der türkischen Verfassung wirbt. Es liegt nahe, dass auch Yildiz dafür warb. Von der Volksabstimmung am 16. April erhofft sich der türkische Präsident Recep Tayipp Erdogan mehr Machtbefugnisse. Nach hr-Informationen kamen rund 400 Menschen ins Congresium.

Da der Auftritt in einer privaten Halle stattfand, habe die Stadtverwaltung nicht dagegen vorgehen können, sagte Bürgermeister Manfred Ockel (SPD) dem hr. Der Auftritt war daher nicht illegal. Einen Auftritt des türkischen Ex-Ministers in einem öffentlichen Rahmen hätte die Kelsterbacher Stadtverwaltung nicht genehmigt, sagte Ockel.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere ähnliche Auftritte türkischer Politiker oder Absagen in Deutschland. Erdogan warf Deutschland wegen der Absagen "Nazi-Praktiken" vor.

Großkrotzenburg erfuhr zufällig von geplanter Großveranstaltung

Der Termin mit Yildiz sollte eigentlich in einem städtischen Bürgerhaus in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) stattfinden, war dort aber kurzfristig abgesagt worden. Das Bürgerhaus dort ist an einen türkischstämmigen Betreiber verpachtet.

Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin der Stadt, man habe erst am Montag von dem geplanten Auftritt erfahren. Die Stadt habe Hinweise gehabt, dass eine größere Menge an Zuhörern dorthin kommen wollte. Der Pächter habe dem Ordnungsamt gesagt, ihm seien nur "eine Handvoll" Teilnehmer einer privaten Veranstaltung angekündigt worden. Das Amt habe den Versammlungssaal begutachtet, um ihn für die geplante Großveranstaltung abzunehmen. Dies wurde verweigert, weil ein Wasserschaden im Saal entdeckt wurde, wie die Sprecherin sagte. Dies habe sich als ein "glücklicher Zufall" erwiesen.

Mehrere Auftritte des Ex-Ministers

Innerhalb weniger Stunden wurde die Ausweichhalle in Kelsterbach gefunden. Im Vorfeld von Yildiz' Auftritt wurde über Whatsapp der neue Ort verbreitet - mit der Bitte, diese Nachricht unter Freunden zu verbreiten. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die deutsche Seite den ursprünglich geplanten Termin abgesagt habe. Entsprechende Nachrichten liegen dem hr vor.

Offenbar soll die gesamte Reise von Ex-Minister Yildiz unterhalb des Radars der deutschen Öffentlichkeit stattfinden. Wie der Wiesbadener Kurier meldet, waren etwa keine Journalisten zu seinem Termin bei der Milli-Görüs-Gemeinde in Wiesbaden eingeladen. Auch nicht von türkischen Medien.

Taner Yildiz war von 2009 bis 2015 zunächst unter dem damaligen Premierminister Recep Tayipp Erdogan und unter dessen Nachfolger Ahmet Davutoğlu im Kabinett zuständig für den Bereich Energie. Er gilt als Vertreter des islamisch-konservativen Flügels der Regierungspartei AKP.

