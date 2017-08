Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht doch noch Hoffnung für den Erhalt des Landgestüts in Dillenburg. Sollte die Stadt zusätzlichen Auslauf für die Pferde ermöglichen, könne man darüber reden, sagte er im hr-Sommerinterview.

Hatte bislang vor allem Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) Kritik für das angekündigte Aus für das Landgestüt einstecken müssen, sieht ihr Partei- und Kabinettskollege Tarek Al-Wazir nun die Stadt Dillenburg in der Pflicht. Dabei geht es um den mangelnden Auslauf der Pferde auf der Weide, mit der die Landesregierung das drohende Ende begründet. "Wir müssen die Tierschutzgesetze einhalten", sagte Al-Wazir im hr-Sommerinterview.

"Es gab auch Debatten mit der Stadt, städtisches Gelände zur Verfügung zu stellen, das dann aber auch nicht mehr für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar ist. Das wollte die Stadt nicht", sagte Al-Wazir. "Wenn uns die Stadt erklärt, dass sie bereit dazu ist, dann kann man darüber reden."

Der Erhalt erfordere aber auch jährliche Millionen-Subventionen. Wenn die Mehrheit das so sehe, könne man das so machen. Der Rechnungshof sehe es allerdings anders, sagte der hessische Verkehrs- und Wirtschaftsminister im Gespräch mit hr-Korrespondentin Ute Wellstein.

Wohnraum schaffen und Brexit als Chance sehen

Geführt wurde das Interview im Boxclub Nordend in Al-Wazirs Heimatstadt Offenbach. Der grüne Minister lobte die Einrichtung, in der Jugendliche Respekt und Disziplin lernten. Positiv hob er die Entwicklung des Stadtviertels hervor, wo zusätzlicher Wohnraum für weniger reiche Menschen geschaffen werde. Dies für das gesamte Rhein-Main-Gebiet zu realisieren, sei Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren.

Die Ansiedlung weiterer Banken in Frankfurt als Folge des Brexit sieht Al-Wazir als Chance, den derzeit stattfindenden Stellenabbau in der Branche zu kompensieren. Die unter anderem dadurch steigende Attraktivität der Region fordere auch dazu auf, weiter "Wohnraum zu schaffen, der auch für Normalverdiener erschwinglich ist".

Skepsis beim Thema Diesel

Kritisch äußerte sich Al-Wazir zu den Ergebnissen des Diesel-Gipfels und zeigte sich dabei skeptischer als Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Ich glaube, am Ende muss man an der Hardware der bestehenden Fahrzeuge etwas verändern", sagte er zu den nun angekündigten Software-Updates. Auch zeigten die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass Kontrolle hier dringend nötig sei.

"Wir müssen mit der Elektro-Mobiltät vorankommen", forderte Al-Wazir eine tiefgreifende Verkehrswende in Deutschland. Hessen falle dabei eine Vorreiterrolle zu. "Wir müssen die Mobilität der Zukunft organisieren." Ein "Herumdoktern" an Bestehendem reiche langfristig nicht aus.

Schrittweise zu weniger Fluglärm

Weitere Informationen hr-Sommerinterviews 03.07.17: René Rock (FDP)

10.07.17: Janine Wissler (Die Linke)

06.08.17: Tarek Al-Wazir (Die Grünen)

13.08.17: Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD)

20.08.17: Volker Bouffier (CDU) Ende der weiteren Informationen

Auf die Erwartungen von Fluglärmgegnern an ihn als grünen Wirtschaftsminister angesprochen, sagte Al-Wazir: "Wir arbeiten weiter am Lärmschutz, Tag für Tag." Leisere Flugzeuge, Lärmpausen und ein neues Entgelt-Modell für Airlines nannte er als positive Beispiele. Auch an der Lärmobergrenze werde weiter gearbeitet. "Es geht Schritt für Schritt voran."

Beim Flughafen Kassel in Calden, über dessen Zukunft die schwarz-grüne Koalition nach diesem Sommer entscheiden will, drängt Al-Wazir auf mehr als nur den Abbau des Defizits.

"Es ist auch kein Geheimnis, dass die Fluggesellschaft, die jetzt von dort aus fliegt, Erfolg haben muss", sagte er. Scheitere auch dieser Anlauf, sei eine Abstufung des Flughafens nicht ausgeschlossen. "Ein Verkehrsflughafen, der auf die Dauer keine Passagierflüge hat, der muss kein Passagierflughafen sein."

Lebensweg als Beispiel für Demokratie

Seinen Lebensweg vom "Offenbacher Bub mit Migrationshintergrund" sieht Al-Wazir als ein Beispiel für eine funktionierende Demokratie. "Als ich geboren wurde, war nicht klar, wo mein Weg endet. Ich finde, wenn wir uns allein die letzten beiden Bundeskanzler angucken: Weder Gerhard Schröder noch Angela Merkel wussten ja, dass sie mal oben landen", sagte er. "Manchmal muss man darauf hinweisen, was für eine tolle Einrichtung die Demokratie ist."

Sprachlos machte den sonst so wortgewaltigen Al-Wazir dann eine Frage in der Schnellfragerunde: Was ihm lieber sei, FDP oder Linke? "Oh Gott, weder noch", sagte er.