Seit Montagmorgen können Türken in Deutschland über das von Präsident Erdogan angestrebte Präsidialsystem abstimmen. In Frankfurt hat das türkische Generalkonsulat eigens ein Wahlzelt aufgebaut. Der Andrang war schon in den ersten Stunden groß.

Montagmittag, die Sonne steht hoch über dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt. Seit drei Stunden dürfen in Deutschland lebende Türken hier über die Frage abstimmen: Soll Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mehr Befugnisse und Macht erhalten als bisher? Mitarbeiter des Konsulats haben hinter dem Gebäude ein weißes Partyzelt aufgebaut, in dem die Wähler ihre Stimmzettel in acht Wahlurnen werfen können. In dem Zelt ist es noch wärmer als draußen, und es ist voll.

Rund 1.000 Menschen hätten bereits in diesen ersten drei Stunden abgestimmt, berichtet Vizekonsul Özkan Durmaz. "Das sind viele, schließlich hat das Referendum erst begonnen." Die Wahllokale in Frankfurt und zwölf weiteren deutschen Städten haben bis zum 9. April geöffnet. In der Türkei selbst findet das Referendum über das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem - seine Kritiker sprechen von Diktatur - am 16. April statt.

In geordneten Bahnen

Von Kritik ist in dem weißen Zelt hinter dem Frankfurter Generalkonsulat an diesem sonnigen Montagmittag nichts zu hören. So hitzig zuletzt Befürworter der "Evet/Ja"- oder "Hayir/Nein"-Kampagne für ihre jeweilige Position stritten, so sehr der politische Streit zwischen Ankara und Berlin zuletzt die Grenzen der Diplomatie strapazierte - hier im weißen Zelt geht es ruhig und geordnet zu.

Der türkische Vizekonsul Özkan Durmaz in Frankfurt bei der Stimmabgabe. Bild © Stephan Loichinger (hessenschau.de)

Selbst der Vizekonsul wird von einer Ordnerin darauf hingewiesen, er möge bitte den Durchgang in der Mitte freihalten und sein Gespräch am Rand weiterführen. "Wir alle leben in Deutschland, da passen wir unsere Gepflogenheiten natürlich auch bei einer Wahl an", sagt Durmaz. Von angekündigten Protesten wisse er nichts, vor dem Wahllokal sei dafür aber ohnehin nicht der rechte Ort, findet er.

Mit Inbrunst für Erdogan

Von den rund 143.000 wahlberechtigten Türken in Hessen erwartet das Generalkonsulat rund 60.000 in den kommenden zwei Wochen bei der Stimmabgabe, das sind etwas mehr als 40 Prozent. Manch einer der frühen Wähler scheint förmlich auf die Stimmabgabe zu brennen.

Yasin Ertürk, ein älterer Herr mit grauen Haaren, erklärt mit Inbrunst: "Ich sage tausendmal Ja!". Wenn es sein müsste, käme er jeden Tag hierher zum Wählen. Der Mann aus Wetzlar reiste in einem Van mit seiner ganzen Familie an. Seit 48 Jahren lebe er in Deutschland, sagte er und: "Ich liebe Erdogan!"

Wahlurne und Wahlkabine in Frankfurt. Bild © Stephan Loichinger (hessenschau.de)

Eine Frau mittleren Alters und mit offenem Haar sagt auf die Frage, warum sie schon den ersten möglichen Wahltermin wahrnehme: "Weil heute die Zeit dafür ist." Dann eilt sie mit ihrem Mann in Richtung Wahlurne. Der Mann sagt, er wisse noch nicht, wem er seine Stimme gebe.

Zu Hause in der zweiten Heimat

Fatih Karamus und Ömer Hotaman, zwei junge Männer aus Bad Homburg (Hochtaunus), haben ihre Zettel soeben eingeworfen. Am Ausgang des weißen Zelts sagen die beiden, sie hätten mit Ja gestimmt. Warum? "Das ist für unser Land das Beste", sagt Karamus.

Beide sind sie in der Kurstadt geboren und aufgewachsen, beide haben aber allein die türkische Staatsbürgerschaft. Und obwohl sie die Türkei nur von regelmäßigen Verwandtenbesuchen und Urlauben kennen, ist Deutschland für sie nur die zweite Heimat. Deshalb, sagt Karamus, sei es auch nicht seltsam, über die Regierungsform in der Türkei abzustimmen, obwohl er dort vermutlich niemals dauerhaft leben werde.