Der Landtag lehnt einstimmig ab, was der CDU-Bundesparteitag jüngst forderte: den Zwang für Kinder türkischer Migranten, sich für einen von zwei Pässen zu entscheiden. Ein CDU-Mann stimmt allerdings nicht mit.

Kurz bevor im Landtag über die Position zum Doppelpass für Migranten-Kinder abgestimmt wird, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Mathias Wagner, auch er könne ja nicht in die Köpfe schauen, wer sich aus welchem Grund dafür entscheide. Will heißen: Auch Grüne können nicht mit Gewissheit sagen, wer beim Koalitionspartner CDU den Doppelstaatler Tarek Al-Wazir (Grüne) heute voller Überzeugung auf der Regierungsbank akzeptiert und wer sich eigentlich den Anti-Doppelpass-Wahlkampf von 1999 zurückwünscht.

Weitere Informationen Optionspflicht abgeschafft Seit einer Vereinbarung der schwarz-roten Koalition im Bund 2014 müssen sich in Deutschland geborene Kinder von Ausländern nicht mehr im Alter von 18 bis 23 Jahren zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden. Das trifft vor allem auf viele Türken zu. Ende der weiteren Informationen

Aber zunächst einmal ist das Ergebnis der Abstimmung im Landtag klar: Die Forderung des CDU-Bundesparteitags, die Optionspflicht im Staatsangehörigkeitsrecht wieder einzuführen, lehnt das Parlament quer über alle Fraktionen von den Linken bis zur CDU ab - mit 101 von 101 Stimmen, auch die CDU stimmt dem SPD-Antrag zu. Momentan müssen sich Kinder von hier lebenden Migranten nicht zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und der ihrer Eltern entscheiden.

CDU-Fraktion auf Merkel-Kurs

Schon unmittelbar nach dem CDU-Parteitag hatte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier klar gemacht, dass er den Beschluss des Parteitags für ebenso wenig sinnvoll hält wie Kanzlerin Angela Merkel. Inhaltlich sei er schon der Meinung, dass Mehrstaatlichkeit falsch sei, sagt er nun im Landtag. Aber mit den Grünen im Land und der SPD im Bund sei anderes vereinbart: "Wir haben einen Koalitionsvertrag, den erfüllen wir."

Grünen-Fraktionschef Wagner sagt, er sei dankbar, dass Merkel und Bouffier die Einschätzung teilten, dass eine erneute Kampagne wie 1999 von Roland Koch gegen den Doppelpass das Land spalten würde. SPD und Linke sehen die Motive dahinter misstrauischer. Linken-Fraktionschefin Janine Wissler unterstellt Bouffier eine inszenierte Arbeitsteilung: "Sie als versöhnlicher Landesvater und andere dürfen sich am rechten Rand austoben."

Irmer stimmt nicht mit ab

Damit ist die Diskussion beim CDU-Rechtsaußen Hans-Jürgen Irmer angelangt. Kaum jemand hält es für Zufall, dass Irmer ausgerechnet während der Abstimmung das Plenum verlässt, als auch seine Fraktion gegen das Aus für den Doppel-Pass stimmt - und so um ein Votum herumkommt.

Vergeblich fordert SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel von Bouffier eine Distanzierung von Irmer, der immer wieder durch Äußerungen über Flüchtlinge, Homosexuelle und Muslime Kritik auf sich zieht. Er lasse nicht zu, dass die Opposition sich immer wieder Irmer ausgucke und niedermache, sagt Bouffier, auch wenn er nicht alle seine Ansichten teile.

Bouffier: Willsch-Publikationen "schädlich"

Klarer sind Bouffiers Worte dagegen im Fall des Merkel-Kritikers und CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch. Der habe in einem seiner sogenannten Hauptstadtbriefe in der Flüchtlingspolitik Vergleiche gezogen, "die ich für schädlich halte und in keiner Weise teile", sagt Bouffier.

Weitere Informationen Alle Reden der Debatte im Video Die Reden der Debatte zeigen wir hier im Video. Ende der weiteren Informationen

Als erledigt betrachtet Bouffier dagegen die Debatte, ob Willsch im Rheingau-Taunus-Kreis mit der AfD flirtet. Dieser habe eine "glasklare Erklärung" abgegeben, dass es keine Kooperation oder noch engere Zusammenarbeit geben werde, sagt der CDU-Landeschef. Allerdings: Im dortigen Kreistag gibt es derzeit gar keine formellen Koalitionen, Mehrheiten finden sich von Thema zu Thema. Und Willsch bestreitet nicht, dass es dann Fälle gibt, in denen die CDU mit der AfD stimmt - und er als Kreistagsvorsitzender mit allen redet.

Schäfer-Gümbel sagt, Bouffier selbst nehme er diese Klarstellung ab, den Erklärungen von Irmer und Willsch glaube er nicht: "Es riecht nach Doppelstrategie." Bouffier allerdings wird bei aller Motivsuche der SPD wissen, dass ihm seine Partei unangenehmer als die Opposition werden kann: Irmer und Willsch wurden von den CDU-Mitgliedern in ihren Wahlkreisen mit je über 90 Prozent als CDU-Bundestagskandidaten nominiert.