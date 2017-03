Der "Pakt für den Nachmittag" wird ausgebaut. Kultusminister Lorz freut sich über Ganztagsangebote an mehr als zwei Dritteln der Schulen, während die Opposition große Mängel sieht. Das Wichtigste im Überblick.

Darum geht es: Um mehr schulische Angebote am Nachmittag im Allgemeinen und den "Pakt für den Nachmittag" im Besonderen. Dieser nimmt die Grundschulen in den Fokus. Das bedeutet an drei oder fünf Tagen die Woche Betreuung der Schüler bis 17 Uhr. Das Land stellt dabei von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Lehrer zur Verfügung. Danach übernehmen die Kommunen als Schulträger die Betreuung in den restlichen Stunden. Die Eltern müssen die zusätzliche Betreuung bezahlen. Davon sind laut Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sowohl Eltern als auch Schulen begeistert: weil die Kinder am Nachmittag gut aufgehoben seien und die Eltern arbeiten gehen könnten; und weil die Schulen dadurch attraktiver würden und das Bildungsniveau höher.

Das ist neu: Zum kommenden Schuljahr machen 46 Schulen neu mit bei dem im Schuljahr 2015/2016 erstmals angebotenen "Pakt für den Nachmittag". Dazu sind fünf Schulträger neu dabei, wie Minister Lorz am Dienstag berichtete: Kreis Kassel, Werra-Meißner-Kreis, Kreis Fulda, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg. Ab Herbst beteiligen sich von 33 Schulträgern in Hessen dann 21 und damit fast zwei Drittel an diesem gemeinsamen Ganztagsangebot von Land und Kommunen mit Hilfe von Vereinen und Initiativen. Die Zahl der "Pakt"-Grundschulen steigt damit von 122 auf 168. Das seien 15 Prozent aller öffentlichen Schulen in Hessen. Im Schuljahr 2017/2018 arbeiten mit 1.118 mehr als zwei Drittel der hessischen Schulen ganztägig, wie Lorz mit Genugtuung hervorhob.

Was das kostet: Wie im vergangenen Jahr investiert das Land zusätzliche sechs Millionen Euro in den Ausbau des Nachmittagsangebots. Eltern, deren Kinder das "Pakt für den Nachmittag"-Angebot in Anspruch nehmen, zahlen dafür extra , je nach Schulträgerregion bis zu 218 Euro im Monat.

Mehr echte Ganztagsschulen: Gibt es ab dem kommenden Schuljahr auch, und zwar fünf: Bergwinkel-Grundschule in Schlüchtern (Main-Kinzig), Gesamtschule Busecker Tal (Gießen), Kirchbergschule in Herborn (Lahn-Dill), IGS Kalbach/Riedberg in Frankfurt (Neugründung), KGS Niederrad in Frankfurt (Neugründung). Sie haben verpflichtende schulische Angebote bis zum Nachmittag. Die Zahl dieser so genannten gebundenen Ganzstagsschulen steigt damit auf 99 in ganz Hessen.

Kritik: Der SPD-Schulexperte Christoph Degen fordert, das Land müsse die Zahl echter Ganztagsschulen deutlich erhöhen. Der "Pakt für den Nachmittag" komme lediglich einer Betreuung für Schüler gleich. Die Linkenabgeordnete Gabi Faulhaber lästert, der "Pakt" biete bloß "dreimal die Woche ein betreutes Mittagessen". Echte Ganztagsgrundschulen gebe es nach wie vor kaum. Die SPD kritisiert auch die Kosten für die Eltern : Das sei quasi eine Einführung von Schulgeld durch die Hintertür.

Lob: Die CDU betont, es sein ein Vorteil, dass jede Schule ein Angebot machen kann, ganz so wie sie es will: Das werde "regionalen Besonderheiten und den individuell sehr unterschiedlichen Betreuungsbedürfnissen der Eltern" gerecht - ganz anders als eine "flächendeckende gebundene Zwangsganztagsschule", sagt ihr bildungspolitischer Sprecher Armin Schwarz. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner bemüht sich um Ausgleich und sagt: "Den ideologischen Streit zwischen 'Pakt für den Nachmittag' und rhythmisierten (gebundenen) Ganztagsschulen, den die Opposition führt, gibt es in der Realität nicht."