Werbung für das Kreuz beim "Nein": In Frankfurt-Höchst steht ein Stand von Gegnern des Referendums in der Türkei. Bild © hr

Gegner des türkischen Verfassungsreferendums brauchen auch in Deutschland ein dickes Fell. Das erlebt jeder, der sich an einen Info-Stand der Nein-Kampagne begibt - zum Beispiel in Frankfurt.

Der Jurastudent Dogus Birdal baut einen Stand in der Fußgängerzone in Frankfurt-Höchst auf: Stapelweise Flyer auf die Klapptische, Luftballongirlande, die roten Fahnen der Jugendorganisation der türkischen Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) klemmt er an einen Baum.

Eine Aktivistin der DIDF stellt eine symbolische Wahlurne auf. Die Passanten sollen abstimmen: "evet" (dt.: ja) oder "hayır" (nein) zum anstehenden Referendum in der Türkei. Die DIDF und der Bundesverband der Migrantinnen wollen in Frankfurt-Höchst gemeinsam für ein Nein werben - gegen die Ausweitung der Macht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

"Hayır" gegen Erdogan

Am 16. April wird in der Türkei über die Einführung eines Präsidialsystems unter Erdogan abgestimmt. Auch türkische Staatsbürger in Deutschland dürfen wählen. Wer "evet" ankreuzt, ist dafür, dass Erdogan seine Machtbefugnisse deutlich ausweitet und die Rechte des Parlaments eingeschränkt werden. "Hayır" sagen die Gegner. Sie befürchten dass die Demokratie weiter massiv eingeschränkt wird, wenn Erdogan das Referendum gewinnt.

Weitere Informationen Tausende Türken in Hessen dürfen beim Referendum abstimmen Laut dem türkischen Konsulat in Frankfurt haben sich 140.263 Wahlberechtigte in Hessen mit türkischer Staatsbürgerschaft für das Referendum registriert, fast dreimal so viel wie für die Parlamentswahlen im November 2015. Deutschlandweit haben sich insgesamt 1.409.909 Menschen registriert. Sie besitzen die türkische Staatsbürgerschaft und dürfen noch bis zum 9. April ihre Stimme abgeben, das Referendum findet in der Türkei am 16. April statt. Ende der weiteren Informationen

In Hessen hat sich ein Bündnis aus verschiedenen türkischen Gruppen zusammengetan. Sie machen gemeinsam eine Nein-Kampagne. Bis zum Referendum wollen sie in Hessen unter Türken für ein Nein werben, über 140.000 Menschen haben sich laut dem türkischen Konsulat allein in Hessen für die Wahl registriert. Bis zum 9. April dürfen sie abstimmen.

Die Hochphase der Nein-Kampagne beginnt gerade erst: Die Organisatoren wollen aktiv Leute ansprechen und Flyer in Briefkästen verteilen. Auch Moscheen wollen sie besuchen.

"Ihr seid keine Muslime!"

Zu den Initiatoren gehören auch die türkischstämmigen Landtagsabgeordneten Mürvet Öztürk (Grüne, fraktionslos) und Turgut Yüksel (SPD). In der Kampagne treffen zudem Leute aufeinander, die sich sonst nicht unbedingt einig sind: Studenten, Aktivistinnen aus Frauengruppen, Konservative, Vertreter traditioneller Moscheegemeinden, Kurden, liberale Aleviten.

Aber gemeinsam für das Nein zu kämpfen, sei wichtiger: "Manche Streitpunkte werfen wir deswegen über Bord", sagt Zehra Ayyildiz vom Bundesverband der Migrantinnen - etwa die Kurdenfrage. Auch Ayyildiz verteilt Flyer in der Fußgängerzone in Frankfurt-Höchst. Manche Passanten wehren gleich ab und machen klar, dass ihr "Ja" schon entschieden ist. Wer nicht für Erdogan ist, wird auch in Deutschland schnell von dessen Anhängern angegriffen: "Wir bekommen oft zu hören, wir seien keine Muslime und gottlos", sagt Ayyildiz.

In der Höchster Fußgängerzone bleiben aber auch viele am Stand stehen. Eine junge Frau mit bunten Vögeln auf ihrem Kopftuch sieht sich einen türkischsprachigen Flyer an. Sie fragt schüchtern, worum es überhaupt gehe. Eine Aktivistin erklärt ihr, warum der Stand gegen Erdogans Referendum ist. Die junge Frau mit dem Kopftuch ist freundlich aber unsicher. Bevor sie geht, fragt sie noch zwei Mal nach: "Also, Ihr seid für ein Nein, gegen Erdogan?" Sie wirkt überrascht.

Viele würden nie an Erdogan zweifeln

Dass viele gar nicht wissen, worum es bei dem Referendum überhaupt geht, bedeutet für die Aktivisten am Stand, sehr oft zu erklären, warum sie das Referendum ablehnen: Demokratieverlust, Repression gegen Andersdenkende, Einschränkung der Presse.

"Ich muss mich oft dafür rechtfertigen, dass ich für Menschenrechte eintrete", sagt die Studentin Özgün vom Vorstand der DIDF-Jugend. Ihren Nachnamen möchte sie lieber nicht in den Medien lesen. Auch an der Uni bekomme sie immer wieder zu hören, es müsse halt einfach Erdogan sein - auch viele junge Türken würden niemals an Erdogan zweifeln. Gerade diejenigen, die sich in Deutschland ausgeschlossen fühlen, sehen in ihm ihren Präsidenten.

"Erdogan ist unser Präsident!"

Eine Handvoll Teenager-Mädchen geht am Stand vorbei. Sie rufen einer Aktivistin "ehrenlos" hinterher und bleiben demonstrativ ein paar Meter weiter stehen. "Ehrenlos" bekomme sie oft zu hören, sagt die junge Aktivistin, unter Türken sei das ein hartes Schimpfwort. Etwas später kommen die Mädchen zurück zum Stand, eine von ihnen ist aufgeregt und fängt an, sich mit Nein-Aktivistinnen zu streiten: "Ich bin für Erdogan, er ist unser Präsident, er hat Recht!"

Als ihr die Argumente ausgehen, verteidigt sie sich: Ihr Vater und ihre Brüder seien gerade nicht hier, aber die hätten die Fakten. Als jemand in der Diskussion die in der Türkei verbotene kurdische Partei PKK verteidigt, gerät sie außer sich und schreit: "PKK ist wie ISIS" , wie die islamistischen Terroristen des Islamischen Staats. Sie rennt weg und ruft von der nächsten Straßenecke Beschimpfungen in Richtung Stand.

Was passiert, wenn Erdogan gewinnt?

Wir hören so etwas oft, sagt Dogus Birdal. Gerade hat eine Passantin behauptet, Journalisten in der Türkei seien zurecht eingesperrt, weil sie Anhänger des von Erdogan verhassten Predigers Fetullah Gülen seien. Pauschal heiße es immer wieder, Leute seien Gülen-Anhänger und kaum jemand könne sich dagegen irgendwie wehren.

Zehra Ayyildiz vom Bundesverband der Migrantinnen fürchtet, dass das Referendum in der Türkei auch hier in Deutschland die Türken stärker spalten könnte - womöglich sei das sogar im Sinne Ankaras. "Es wäre das Beste, wenn die Türken hier gar nicht wählen dürften", sagt Ayyildiz. Dann würden sie sich mehr für ihre Belange in Deutschland einsetzen wie Arbeitskämpfe, Frauenrechte oder Integration. Was passiert, wenn Erdogan das Referendum in der Türkei gewinnt? "Es wird schlimm", sagt Ayyildiz, "schlimmer als es jetzt schon ist."