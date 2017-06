Einsatzkräfte am Tatort in Wiesbaden

Einsatzkräfte am Tatort in Wiesbaden Bild © Wiesbaden112.de

Tödliche Messerattacke in Wiesbaden

Der angehende Polizist, der in die tödliche Messerattacke in Wiesbaden involviert war, war bereits wegen Körperverletzung polizeilich registriert. Trotzdem stellte ihn die Polizei ein. Ein Fehler, räumte das Innenministerium ein.

Das hessische Innenministerium will Konsequenzen aus der tödlichen Messerattacke in Wiesbaden ziehen, in die ein zuvor bereits straffällig gewordener Polizeikommissaranwärter verwickelt ist.

Die Einstellung des 23-Jährigen als Polizeianwärter sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Fehler gewesen, erklärte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Wiesbaden. Seit Februar war der Mann in der Polizeiausbildung. Die Hessische Polizeiakademie werde das Eignungsauswahlverfahren nun einer gründlichen Prüfung unterziehen.

Der 23-Jährige war nach Angaben der Wiesbadener Staatsanwaltschaft vor seiner Einstellung bei der Polizei wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung registriert. Der letzte Vorfall habe sich im Jahr 2012 ereignet, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Der junge Mann habe vom Jugendstrafrichter Auflagen erhalten. Im Gefängnis habe er wegen der Taten nicht gesessen.

19-Jähriger durch Messerstich getötet

Hintergrund der Untersuchungen ist der Tod eines 19-Jährigen. Er wurde in der Nacht zum Sonntag mit einem Messerstich in die Herznähe getötet. Hauptverdächtiger ist ein 24 Jahre alter Student aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Da bei den Ermittlungen aber noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die Stiche von einem oder zwei Tätern ausgeführt wurden, ist laut Staatsanwaltschaft auch der 23 Jahre alte Polizeianwärter tatverdächtig. Der Mann verrichte derzeit keinen Dienst und dürfe auch die Liegenschaften der Polizeiakademie nicht betreten, teilte der Ministeriumssprecher weiter mit. Wie das Einstellungsverfahren des 23-Jährigen gelaufen ist, werde nochmals überprüft.

Polizeiakademie prüft jeden Bewerber

Grundsätzlich prüft die Polizeiakademie nach eigenen Angaben bei jedem Bewerber, ob dieser strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ist der Bewerber gerichtlich bestraft, ist eine Einstellung als Polizeianwärter ausgeschlossen. Darüber hinaus werden unabhängig von einem Verfahrensausgang alle polizeilich relevanten Erkenntnisse mit in das Verfahren einbezogen.

Ob ein Bewerber trotz polizeilicher Erkenntnisse ausnahmsweise zum Eignungsauswahlverfahren zugelassen wird, entscheidet die Polizeiakademie nach einer individuellen Prüfung. Ausgeschlossen sind dabei vor allem solche Bewerber, die aufgrund ihres Persönlichkeitsbilds als aggressiv oder gewalttätig gelten.

Schwere Vorwürfe der Opposition

Die Opposition im Landtag richtete schwere Vorwürfe an die Polizei und ihre internen Prüfsysteme bei der Auswahl der Kandidaten für den Polizeidienst. Sie warf Innenminister Peter Beuth (CDU) als Verantwortlichem Versagen vor:

Die Vorsitzende der Linksfraktion, Janine Wissler, sprach von einem schockierenden Alarmsignal, dass interne Prüfsysteme völlig versagt hätten. Im Polizei-Auskunftssystem POLAS sei die Vorgeschichte des Mannes erkennbar gewesen. Es habe mehrere Einträge gegeben, sagte Wissler am Mittwoch in hr-iNFO. FDP-Innenpolitiker Wolfgang Greilich kritisierte, alle Informationen seien bekannt gewesen, um richtig zu entscheiden. Man habe aber falsch entschieden.

Der Innenpolitiker des CDU-Koalitionspartners, Die Grünen, Jürgen Frömmrich, hielt dagegen, der Vorfall tauge nicht zum Skandal. Er sprach von einer "Panne". Die gute Arbeit der Polizei stehe nicht in Frage. Aber: "Jetzt werden die Auswahlkriterien noch einmal überprüft, auch alte Fälle werden noch einmal überarbeitet."

Innenstaatssekretär Werner Koch hatte am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags in nicht-öffentlicher Sitzung über den Vorfall berichtet.