Muss die hessische Ministerin Lucia Puttrich (CDU) die Kosten für den Prozess um die rechtswidrige Biblis-Abschaltung erstatten? Die SPD stieß mit dieser Forderung im Landtag auf wütende Reaktionen der Regierungspartner CDU und Grüne.

Drei Millionen Euro Anwaltskosten hat der Prozess um Schadensersatzansprüche des Energiekonzerns RWE das Land Hessen gekostet. Dabei ging es um die rechtswidrige Abschaltung des Atomkraftwerks im südhessischen Biblis im Jahr 2011. Die SPD im Landtag will sich das Geld von der damaligen Umweltministerin und heutigen Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) zurückholen.

SPD: "Verjährung verhindern"

Um einen SPD-Antrag, Puttrich persönlich haftbar zu machen, wurde am Dienstag im Landtag heftig gestritten. In einer gemeinsamen Sondersitzung des Haushalts- und des Umweltausschusses pochte die SPD darauf, Puttrich notfalls zu verklagen, um die in diesen Tagen drohende Verjährung etwaiger Ansprüche zu verhindern.

Staatskanzleichef Axel Wintermeyer (CDU) sah darin einen wiederholten Versuch der SPD, Puttrich "menschlich fertig zu machen". Für die Forderung gebe es keinerlei Grundlage. Der CDU-Abgeordnete Walter Arnold warf der SPD vor, Puttrichs guten Namen in den Schmutz ziehen zu wollen.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass die Abschaltung des Kraftwerks rechtswidrig war und klar gemacht, dass RWE als Betreiber zuvor hätte gehört werden müssen. RWE hatte das Land daraufhin auf 235 Millionen Euro Schadensersatz verklagt.

Streit um Rechtsgutachten

Die SPD sieht den Fehler bei Puttrich, die die Abschaltung verfügt hatte. Die heutige Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten müsse für die Anwaltskosten aufkommen, die nicht am Steuerzahler hängen bleiben dürften. Dabei berufen sich die Sozialdemokraten auf das Beamtengesetz, das einem von ihnen selbst in Auftrag gegeben Gutachten zufolge in dem Fall greifen soll.

Eben dieses Gutachten einer Kasseler Rechtsprofessorin nannte die CDU "grob falsch". Es gebe in Hessen keine verbeamteten Minister. Der SPD-Abgeordnete Norbert Schmitt widersprach. Es sei belegt, dass das Beamtengesetz auch für Regierungsmitglieder gelte. Er warf der CDU vor, "auf der juristischen Glatze Locken drehen" zu wollen.

CDU: "Keine Amtspflichten verletzt"

Wintermeyer erklärte, die Abschaltung sei aufgrund von Vorgaben der Bundesregierung erfolgt. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Puttrich ihre Amtspflichten verletzt habe. Der Grünen-Abgeordnete Frank-Peter Kaufmann warf der SPD einen krampfhaften Versuch vor, etwas "an den Haaren herbeizuziehen".

FDP und Linke schlossen sich dem SPD-Antrag an, wurden jedoch von der schwarz-grünen Regierungsmehrheit überstimmt. Die SPD kündigte an, nicht locker lassen zu wollen. "Da sind wir Terrier", sagte Schmitt.

Lässt RWE Schadensersatzklage fallen?

RWE hat mittlerweile in Aussicht gestellt, die Schadensersatzklage gegen das Land im Zuge eines Atomdeals der Konzerne mit der Bundesregierung fallen zu lassen. Dies sei aber noch nicht geschehen, so Wintermeyer.