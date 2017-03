Die Oberbürgermeister-Wahl in Kassel geht in den Endspurt. Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Sechs Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des langjährigen Stadtoberhaupts Bertram Hilgen (SPD).

Rund 150.000 Wahlberechtigte sind heute in Kassel aufgerufen, den Nachfolger von Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) zu wählen. Der 63-Jährige, der seit 2005 im Amt ist, hört im Juli auf. Er hatte aus Altersgründen nicht noch einmal antreten wollen. Um den frei werdenden Posten in Hessens mit rund 202.000 Einwohner drittgrößter Stadt bewerben sich sechs Kandidaten.

Seit 8 Uhr morgens sind die Wahllokale geöffnet – und die Bürger hielten sich bislang mit dem Gang an die Urnen zurück. Bis 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 22,1 Prozent, wie Wahlamtsleiter Ralf Ritter zu hessenschau.de sagte. Bei einem ersten Zwischenstand um 12 Uhr hatte die Beteiligung bei 8,5 Prozent gelegen. Bei der OB-Wahl 2011 lag die Wahlbeteiligung am Ende bei 42,6 Prozent.

Als aussichtsreicher Bewerber in der SPD-Hochburg gilt der sozialdemokratische Stadtkämmerer Christian Geselle. Der 40-Jährige wäre ein junger, aber nicht der jüngste Oberbürgermeister in Kassel: Der spätere Ministerpräsident Hans Eichel hatte bereits im Alter von 34 Jahren auf dem Chefsessel im Kasseler Rathaus Platz genommen.

Immer die SPD - mit einer Ausnahme

Hauptkontrahent Geselles ist der 45 Jahre alte Dominique Kalb von der CDU. Er ist Bauingenieur und derzeit hauptberuflicher Geschäftsführer der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Bislang stellte die CDU erst einmal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Oberbürgermeister in Kassel: Zwischen 1993 und 2005 regierte Georg Lewandowski im Rathaus. Sonst war stets die SPD am Ruder.

Die weiteren Kandidaten: die 54 Jahre alte Bauingenieurin Eva Koch (Grüne), der 56 Jahre alte Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen, Murat Cacir (Linke), der ebenfalls 56 Jahre alte Anwalt Bernd Hoppe (FWG) und der 25 Jahre alte Matthias Spindler von der Satirepartei "Die Partei". Er gibt als Beruf "Turbopolitiker" an.

Große Aufreger-Themen gab es im Wahlkampf nicht. Sogar in den Streit, ob auf einem Stadtteilfest im April Bratwürste oder nur vegetarisches Essen verkauft werden soll, mischten sich die Kandidaten ein. Uneinigkeit herrscht in der Frage, wie die Stadt mit dem verlustreichen Flughafen "Kassel Airport" in der Nachbargemeinde Calden umgehen sollte, an dem sie beteiligt ist.

Auf Sanierungskurs

Die finanzielle Lage der Stadt hat sich deutlich verbessert. Einst gehörte Kassel zu den am höchsten verschuldeten Kommunen Hessens. 2012 schlüpfte die Stadt deshalb unter den Schulden-Rettungsschirm des Landes. Der wurde 2016 wieder verlassen. Seit drei Jahren werden Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet, nicht zuletzt dank steigender Gewerbesteuereinnahmen.

Kommt heute keiner der Kandidaten im ersten Anlauf auf die absolute Mehrheit, folgt eine Stichwahl am 26. März. Es ist zugleich die erste in einer Reihe von Oberbürgermeisterwahlen in größeren Städten Hessens. In Darmstadt steht die Wahl am 19. März an, in Offenbach ohne genauen Termin im Herbst und 2018 dann in Frankfurt.