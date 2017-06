Der NSU-Ausschuss des Landtags hat am Montag Ministerpräsident Bouffier befragt. Elf Jahre nach dem Mord an dem Kasseler Unternehmer Halit Yozgat äußerte der Ex-Innenminister nun doch noch manche Einsicht.

Mehr als zehn Stunden lang sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag öffentlich im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags aus. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Klar war, dass Bouffier nichts anderes oder Neues aussagen wollte als bei seiner Vernehmung durch den NSU-Ausschuss des Bundestags im September 2012.

Er konnte weder das ganz durchhalten noch seine bisherige Linie, dass er sich in dem an Ermittlungspannen und Skandalen reichen NSU-Komplex nichts vorzuwerfen habe.

Das Verhalten des damaligen Verfassungsschützers am Tatort des Kasseler NSU-Mords im April 2006 bleibt rätselhaft.

Die Fraktionen im hessischen NSU-Ausschuss ziehen nicht an einem Strang.

Weitere Informationen Liveticker aus dem Aussschuss Der detaillierte Auftritt Bouffiers vor dem Ausschuss am Montag zum Nachlesen in unserem Liveticker. Ende der weiteren Informationen

Mit dem Ministerpräsidenten kam der prominenteste Zeuge seit langem in den Ausschuss, der die Versäumnisse der Behörden bei der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel aufklären soll. Volker Bouffier war damals hessischer Innenminister, ihm unterstanden mit Polizei und Verfassungsschutz die maßgeblichen Behörden.

Dass er wesentlich Neues zu dem Komplex beisteuern würde, erwartete ernstlich wohl niemand. Dennoch war der Sitzungssaal 302 im Hessischen Landtag restlos gefüllt.

Dieselben Worte wie 2012 im Bundestag

Bouffier drückte am Anfang sein Bedauern über das Versagen der Behörden und sein Mitgefühl mit den trauernden Angehörigen der Opfer der NSU-Mordserie aus. Das glich mitunter bis aufs Wort seinem Eingangsstatement im Bundestag. Passend fügte Bouffier an, dass er nicht mehr sagen könne als 2012 - zumal die Ereignisse von 2006 nun noch länger her seien.

Das hielt er die ersten zwei Stunden problemlos durch. Weil mit den Ausschussvorsitzenden Hartmut Honka und CDU-Obmann Holger Bellino zwei Parteifreunde Bouffiers dem Zeugen eher Antwortmöglichkeiten vorlegten als ihn in der Sache etwas fragten ("Ist das Ihr Zeichen auf dem Vermerk?", "Kann das der Grund für Ihre damalige Entscheidung gewesen sein?"), dauerte es so lange bis zur ersten kritischen Frage.

Parteifreund als Einflüsterer

Die kam von SPD-Obfrau Nancy Faeser. Warum sich Staatsanwaltschaft Kassel und Verfassungsschutz letztlich nicht auf ein Vorgehen zur direkten Befragung der Quellen des damaligen V-Mann-Führers Andreas Temme einigen konnten, wo sie sich doch im August 2006 auf eine Methode verständigten?

Bouffier antwortete nur, hätten sie sich geeinigt, hätte es seiner umstrittenen Verweigerung der direkten Vernehmung ("Sperrvermerk") im Oktober 2006 nicht bedurft. Also scheine es keine Einigung gegeben zu haben.

Dass die Verfassungsschützer der Staatsanwaltschaft nicht trauten, was die Geheimhaltung der Namen der sensiblen islamistischen Quellen anging, musste ihm erst Bellino quasi einflüstern. Hatte Bouffier sich nicht besonders auf seine Aussage im Landtagsausschuss vorbereitet?

Mehr Erinnerungslücken

Auffällig jedenfalls, dass er sehr oft auf seine frühere Aussage im Bundestag verwies. Oder ziemlich häufig Erinnerungslücken anführte - das wäre nach so langer Zeit nicht unbedingt verwunderlich. Nur: Im Bundestag tat er das praktisch gar nicht, und damals war 2006 auch schon sechs Jahre her.

Sicher kann ein Minister nicht mit allen Details in seinem Zuständigkeitsbereich beschäftigt sein, dafür hat er seinen Stab aus Referenten und Sachbearbeitern. Und so zog Bouffier sich, je öfter es um Details ging, auf den Standpunkt zurück: Mit Details war er selbst nicht befasst. Man möge die jeweiligen Verfasser von Vermerken und Sprechzetteln befragen.

Um Temmes Zukunft kümmerte sich Bouffier selbst - warum?

Umgekehrt verlor der frühere Innenminister nicht ein kritisches Wort über die Mitarbeiter in Ministerium, Polizei und Verfassungsschutz. Nur eben Temme verhielt sich falsch, indem er am Tatort eines Mordes anwesend war und sich nicht als Zeuge bei der Polizei meldete.

Zwar schloss Bouffier - anders als die Leitung des Landesamts für Verfassungsschutz - schon früh aus, dass Temme weiter beim Verfassungsschutz arbeitete. Aber warum war dessen berufliche Zukunft und Bezahlung eines der wenigen Details, um die sich der Minister nach eigener Aussage selbst kümmerte?

Und warum sagte er den Ausschussmitgliedern erst nach Vorhalt eines Vermerks, dass er die Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens gegen Temme befürwortete? Zu dem kam es nie, was ihm die Opposition seit langem vorwirft.

Drei kleine Zugeständnisse

So fahrig er mitunter inhaltlich wirkte, so ruhig saß Bouffier mehr als zehn Stunden auf seinem Stuhl. Nur sein rechter Fuß wippte unablässig. Einmal flehte er um ein Stück Erdbeerkuchen. Hartnäckige Fragen der Obleute von SPD und Linksfraktion rangen Bouffier dann aber immerhin drei kleinere Zugeständnisse ab:

Er hätte wenigstens das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium über seine Kenntnis des Mordverdachts gegen einen Verfassungsschützer informieren können - in Begleitung eines Staatsanwalts, der darauf achte, dass die laufende Ermittlung nicht gefährdet werde durch Bekanntwerden von Details. Bislang hielt Bouffier das für strikt ausgeschlossen. Er hätte den Rat des Landespolizeipräsidenten übergehen und die Eltern des ermordeten Halit Yozgat treffen sollen, nachdem sie ihn in einem Brief darum baten. Damals befürchtete man eine Beeinflussung der Ermittlung (man suchte damals zuvorderst im familiären Umfeld nach dem Mordmotiv). Er drückte sich im Innenausschuss im Juli 2006 wohl missverständlich aus, als er sagte, Temme habe ein Alibi für die Zeit eines anderen NSU-Mordes, "er kann es also nicht gewesen sein. Davon kann man ableiten: Er ist unschuldig." Er habe sich diese Unschuldigsprechung nicht zu eigen gemacht, habe nur eine allgemeine Möglichkeit formuliert.

"Das wäre doch irre"

Warum er wiederum nicht in diesem Ausschuss im Juli 2006 den Abgeordneten klipp und klar sagte, er habe nicht aus der Zeitung, wie viele ihn verstanden, davon erfahren, sondern am 21. April durch die Polizei, konnte Bouffier nicht schlüssig erklären: "Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt."

Oder warum ignorierte er einen Sprechzettel, der ihm schon diese Aussage für die Ausschusssitzung im Mai 2006 nahelegte? "Das hätte doch nur Sinn, wenn man etwas vertuschen oder nicht berichten wollte, das wäre doch irre", sagte Bouffier. Eben diesen Eindruck vermittelt der NSU-Komplex allerdings immer wieder.