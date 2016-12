Ministerpräsident Bouffier hat in der aktuellen Sicherheitsdebatte vor blindem Aktionismus gewarnt. Es gehe darum, die Sicherheit zu stärken und zugleich die Freiheit zu bewahren, sagte er in seiner Neujahrsansprache.

Er verstehe die Sorgen und Ängste vieler Mitbürger, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in seiner Neujahrsansprache, die am Samstag im hr-fernsehen (19.55 Uhr) und in hr-iNFO (18.03 Uhr) ausgestrahlt wird. Es sei nun notwendig, Sicherheit und Ordnung zu stärken, ohne aber fundamentale Freiheitsrechte aufzugeben. Es gehe um besonnene Entschlossenheit.

Weder blinder Aktionismus noch gebetsmühlenartige Beschwichtigungs-Rituale seien jetzt hilfreich, sagte Bouffier. Angesagt seien vielmehr Sorgfalt im Denken und in der Sprache sowie Entschlossenheit im Handeln. So könnten Hass und Terror überwunden und die freiheitliche Demokratie bewahrt werden. Mehr denn je komme es darauf an, dass der Zusammenhalt nicht verloren gehe. Hier habe Hessen gute Erfahrungen. Das Land habe eine 70-jährige Erfolgsgeschichte hinter sich. Das gebe Kraft für vielfältige Herausforderungen, erklärte Bouffier in seiner Ansprache.

Dank an Ehrenamtliche, Polizei und Feuerwehr

Schon am Vortag hatte Bouffier zu Besonnenheit und Sorgfalt in der Sicherheitsdebatte gemahnt. Konkret forderte er Meldepflichten und Kontaktsperren für sogenannte Gefährder. Auch die Videoüberwachung müsse ausgebaut werden. Die seit Jahren anhaltende Debatte sei "schwer erträglich", da es ein wichtiges Instrument zur Prävention und Aufklärung von Straftaten sei. Man müsse dabei auch an die Opfer denken, sagte Bouffier

In seiner Neujahrsansprache dankte Bouffier den vielen Ehrenamtlichen und würdigte den Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten in der Silvesternacht. In diesem Jahr gelten nach den Übergriffen in der vergangenen Silvesternacht und dem Anschlag von Berlin in vielen hessischen Städten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.