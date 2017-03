"Mein Freund Volker" - so spricht Serbiens Regierungschef über Ministerpräsident Bouffier. Bei seiner Balkan-Reise führte Bouffier aber nicht nur politsche Gespräche. Es wird auch sehr persönlich.

Volker Bouffier steht in einer Straße in Nova Pazova, einer Kleinstadt in Serbien, und versucht, sich zu orientieren. Hier irgendwo stand das Geburtshaus seiner Mutter, einer Donauschwäbin, die von hier vertrieben worden war. 1963 war er zum ersten Mal hier, als Teenager. Nun ist er als Ministerpräsident in dieser Woche mit einer Delegation zurück im Land.

"Für mich war das damals sehr spannend, vor allem, wenn die Miliz kam, um aufzupassen, dass wir den Sozialismus nicht weghauen", erinnert er sich an seine Reise vor 54 Jahren.

Das mit dem Kommunismus-Weghauen haben mittlerweile andere erledigt. Der damals als Halbwüchsiger misstrauisch beäugte Bouffier wird heute wie ein mehr als willkommener Gast behandelt: abgesperrte Straßen, wenn seine Wagenkolonne vorbeirauscht, offene Türen in Parlament und Regierung, eine Art Staatsbankett in der Dienstvilla des Premiers.

Bouffier will Serbien helfen

Der serbische Premierminister Aleksander Vučić stellt ihn als "mein Freund Volker" der Presse vor, der serbischer Abstammung sei und sogar serbisch spreche. Das ist natürlich heillos übertrieben, außer "guten Tag" und "vielen Dank" sind seine serbischen Sprachkenntnisse überschaubar, Bouffier wurde 1951 in Gießen geboren - aber für Vučić ist es wichtig, den Mann aus Hessen zu hofieren. Serbien hat ein großes Ziel: das heißt EU-Beitritt und Bouffier soll dabei helfen.

Als stellvertretender CDU-Vorsitzender hat er das Ohr von Angela Merkel, auf der auf dem Balkan unglaubliche Hoffnungen ruhen. Als Ministerpräsident regiert er ein Land, mit dem Serbien mehr Handelsbeziehungen hat als mit Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien zusammen - 314 Millionen Euro waren es zuletzt. Hessische Firmen wie das Pharmaunternehmen Stada und der Industriegase-Hersteller Messer beschäftigen 8.000 Menschen im Land.



Bouffier will Serbien auf dem Weg in die EU helfen, nicht nur aus Sentimentalität, sondern auch aus politischer Überzeugung. Er glaubt, dass die Europäische Union unvollständig bleibe ohne den Balkan. Dass nur eine gute Perspektive für die Menschen, die dort leben, die ständige Unruheregion befrieden kann. Und dass auch Hessen davon profitiert, wenn es dem Balkan besser geht: weil mehr Handel getrieben werden kann, weil weniger junge Leute ihr Heil im Westen suchen.

Es geht auch um Korruption und Vetternwirtschaft

Bouffier erkennt Fortschritte seit dem Ende des Kommunismus. Aber er sieht auch die Probleme und spricht sie bei den serbischen und albanischen Gesprächspartnern an: Fehlende politische Stabilität, Korruption, Vetternwirtschaft sowie unsichere Rechtssysteme schrecken Firmen und politische Partner ab. Bouffier appellierte an Regierung und Opposition, die festgefahrene Justizreform voranzubringen. Der albanische Außenminister, Ditmir Bushati, schaut nach einem solchen Gespräch recht säuerlich drein.

Weitere Informationen Albanien Albanien ist seit 2014 EU-Beitrittskandidat. Bei der Justizreform geht es unter anderem um eine bessere Bekämpfung der Korruption und die Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten von der Politik. Ende der weiteren Informationen

Albanien ist so bitterarm, dass 70 Prozent aller jungen Leute nur eins wollen: weg! 2015 kamen pro Monat 8.000 Albaner nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. Albanien gilt mittlerweile als sicheres Herkunftsland, deshalb sind Asylgesuche chancenlos.

Hilfe für junge Albaner

Aber um zu helfen, engagiert sich Hessen direkt in zwei Projekten: Junge Leute werden als Handwerker ausgebildet, in Hessen und in Berat Gjirokastra, einer Unesco-Weltkulturerbestätte. Sie lernen, die dort typischen Holzhäuser zu restaurieren.

Und in der albanischen Hauptstadt Tirana trifft die Hessen-Delegation Studenten, die mit hessischen Geldern gefördert werden: Sie sollen damit berufliche Chancen in Albanien bekommen - und nicht auch noch nach Deutschland kommen wollen. Die Besucher aus Hessen treffen auch auf dutzende junger Leute, denen das hessische Programm mit Bewerbungstrainings, Praktika oder Anschubfinanzierung den Start ins Berufsleben erleichtert hat.

Albion Bylykbaschi, der damit eine Lernplattform für Gymnasiasten als Start-up-Unternehmen finanziert hat, hat tatsächlich Tränen in den Augen, als er sich bei den Hessen bedankt. Und so sind auch die mitreisenden Landtagsabgeordneten Marcus Bocklet (Grüne) und Ernst-Ewald Roth (SPD) überzeugt, dass jeder hessische Euro in Albanien gut angelegt ist.