Die Vereidigung der Kommissaranwärter am "Tag der Polizei" auf dem Hessentag in Rüsselsheim. Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Hessen Polizei bekommt Verstärkung. Am Rande des Hessentags in Rüsselsheim haben Ministerpräsident Bouffier und Innenminister Beuth am Sonntag 860 Kommissaranwärter vereidigt.

Am "Tag der Polizei" haben Innenminister Peter Beuth und Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) am Sonntagmittag am Rande des Hessentags in Rüsselsheim 860 Kommissaranwärter vereidigt - "den größten Anwärterjahrgang aller Zeiten", teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit.

Die 860 Anwärter stammen aus den Einstellungsjahrgängen 2016 und 2017 und zählen zu dem von Schwarz-Grün beschlossenen Sicherheitspaket, mit dem die Polizei bis zum Jahr 2020 rund 1.000 zusätzliche Beamten bekommen soll.

Beuth: "Mehr denn je auf motivierte Beamte angewiesen"

Die Landesregierung und die Bürger setzten schon jetzt großes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. "Ich bin mir sicher, dass die 860 jungen Menschen gemeinsam mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen dies auch in Zukunft rechtfertigen werden", sagte Ministerpräsident Bouffier. Angesichts der aktuellen Sicherheitslage sei das Land mehr denn je auf motivierte und gut ausgebildete Beamten angewiesen, sagte Innenminister Beuth.

Die Vereidigten sind nach Auskunft der Staatskanzlei zwischen 18 bis 34 Jahre alt, mit 274 Anwärterinnen sind ein knappes Drittel Frauen. 29 Anwärter haben einen Migrationshintergrund, 21 eine doppelte Staatsbürgerschaft, 20 eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Angespannte Personalsituation der Polizei

Die Personalsituation der hessischen Polizisten gilt als angespannt: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte schon vor einiger Zeit die hohe Belastung der Beamten in Hessen bemängelt. Anfang des Jahres war ein Brandbrief eines frustrierten Polizisten aus Mittelhessen öffentlich geworden, der sich zu der hohen Arbeitsbelastung der Beamten, unter anderem wegen Extremismus und Flüchtlingen, äußerte. Zudem hat der Beamtenbund Anfang des Jahres dagegen geklagt, dass es für die Beamten erst eine Nullrunde gab und sie nun ein Gehaltsplus von nur einem Prozent akzeptieren sollen, weniger als die Angestellten des Landes.

