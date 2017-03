Durch den jüngsten Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Erdogan sieht Ministerpräsident Bouffier "eine rote Linie" überschritten. Ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder fordert er dennoch nicht.

"Jetzt ist gut", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Deutschlandfunk . Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung verhöhnten mit ihren Äußerungen die Opfer des Nazi-Regimes und beleidigten Deutschland und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Schon aus Gründen der Selbstachtung müsse man nun Konsequenzen ziehen. "Herr Erdogan und seine Regierung sind in unserem Land nicht erwünscht, und das muss jetzt klar sein." Mit Erdogans Vorwurf an Bundeskanzlerin Merkel, sie bediene sich Nazi-Methoden, sei die rote Linie erreicht.

Bouffier geht nicht davon aus, dass sich Erdogan nach dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystem in seinem Land mäßigen wird. Vielmehr versuche er mit aller Gewalt, den innertürkischen Konflikt darüber nach Deutschland zu tragen. Dabei bediene er sich "maßloser Beleidigungen".

"Ich fordere gar nichts"

Die Frage, ob er damit für Einreiseverbot plädiere, antwortete Bouffier: "Ich fordere gar nichts. Ich sage nur: Der Mann ist nicht willkommen". Wenn Erdogan nach Deutschland komme, werde er aus seiner Sicht hier nicht auftreten können, weil das die Sicherheit gefährden würde. "Wer uns beschimpft in dieser Art und Weise, der kann doch nicht erwarten, dass wir Tausende von Polizisten hier aufbieten und ihn schützen", sagte er. Andere CDU-Politiker, darunter Bouffiers Amtskollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haselhoff, hatten am Montag dagegen die Bundesregierung aufgefordert , türkischen Politikern die Einreise zu verweigern.

Kritik daran, dass bei einer Demonstration von 20.000 bis 30.000 Kurden am Wochenende in Frankfurt auch Bilder und Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt werden konnten, wies Bouffier zurück. Die Polizei habe nichts falsch gemacht. "Das Wichtigste ist, dass das friedlich abgelaufen ist", sagte er. Was das Zeigen verbotener Symbole angehe, so werde das geahndet. "Jeder Fall ist gefilmt worden ... und jeder Einzelfall wird verfolgt und auch bestraft", kündigte er an. Es werde Sanktionen geben. Wichtig sei: In Deutschland dürfe demonstriert werden.

Abstimmung am 16. April

Am 16. April sollen die Türken über eine Verfassungsreform abstimmen. Sie würde die Machtbefugnisse von Staatspräsident Erdogan massiv ausweiten. In Deutschland leben gut 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken - die größte Gruppe in der EU. Nach der Absage von Wahlkampfauftritten von türkischen Spitzenpolitikern in Deutschland hatte die Regierung in Ankara mit scharfem Ton und massiver Kritik reagiert.