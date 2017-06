Mehr als 100 Zeugen waren schon im NSU-Ausschuss des Landtags. Seit dem Morgen ist Ministerpräsident Bouffier an der Reihe. Wo Gegner ihm schwere Pannen und Vertuschungen nachweisen wollen, räumt er allenfalls Dilemmas ein.

Gleich zu Beginn seiner Vernehmung machte der Zeuge klar, dass von seinem viel beachteten Auftritt nicht viel zu erwarten sei. "Mehr als damals kann ich elf Jahre später auch nicht sagen" - so erinnerte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montagmorgen die Mitglieder im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags in ihrer 54. Sitzung daran, dass er über die Vorgänge aus dem Jahr 2006 schon einmal ausgesagt habe. Das war vor fünf Jahren im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags in Berlin.

Weitere Informationen Liveticker aus dem Aussschuss Der Auftritt Bouffiers vor dem Ausschuss, der am Montag um 9.30 Uhr begann, könnte nach Einschätzung von Beobachtern bis zum Abend dauern. hessenschau.de berichtet im liveticker. Ende der weiteren Informationen

Wie damals wies Bouffier den Hauptvorwurf der Kritiker gegen ihn auch diesmal kategorisch zurück: Nein, er habe in seiner Zeit als Innenminister die hessischen NSU-Mordermittlungen im Fall Halit Yozgats nicht behindert. Gravierende Fehler mag Bouffier in seinem Handeln immer noch nicht erkennen. Er gibt stattdessen zu bedenken, die Sache habe für ihn schwierig zu lösende Interessenskonflikte aufgeworfen.

War der Sperrvermerk alternativlos?

Bouffier war als Innenminister verantwortlich für Polizei und Verfassungsschutz, als 2006 der deutsch-türkische Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in Kassel mutmaßlich von der rechtsextremen Terrorzelle NSU erschossen wurde. Der damalige Verfassungsschutz-Mitarbeiter Andreas Temme war kurz vor oder während der Tat in dem Café, nach eigenen Worten aus privaten Gründen. Er meldete sich jedoch nicht als Zeuge und wurde vorübergehend verdächtigt.

Das sagte Bouffier am Morgen im Einzelnen zu wesentlichen Vorwürfe und Ungereimtheiten:

Warum durften mehrere V-Leute nicht direkt befragt werden? Bouffier steht bei der Opposition vor allem in der Kritik, weil er 2006 verbot, dass die Ermittler in dem Mordfall die Informanten von V-Mann-Führer Temme direkt befragen durften. Ein Minister, der die Ermittlungen behindert? Das sei Unsinn, wiederholte Bouffier nun. Die Quellen, die aus dem islamistischen Milieu stammten, seien für den Staatsschutz wichtig gewesen und hätten nicht auffliegen dürfen. Nach den Attentaten von Madrid und London und vor der Fußball-WM im eigenen Land sei islamistischer Terror damals eine reale Bedrohung gewesen. Die "erhebliche Problematik" des Aussageverbots sei ihm dabei bewusst gewesen. "Vor diesem Interessenkonflikt stand ich", betonte Bouffier am Montag. Er verteidigte den Sperrvermerk aber auch damit, seine Rechtsabteilung habe dazu geraten. "Wie hätte ich anders entscheiden können?" Und dass auch V-Leute aus der rechtsextremen Szene befragt werden sollten? Das will Bouffier erst nach Auffliegen des NSU 2011 erfahren haben.

Warum informierte Bouffier den Landtag nicht gleich, als Temme unter Mordverdacht geriet? Auch dieses Verhalten hält Bouffier noch immer für korrekt. Leitender Gedanke sei gewesen, die Mordermittlungen nicht zu gefährden. Daher sei "äußerste Vorsicht im Umgang mit Informationen" geboten gewesen. Und auch in diesem Punkt warb Bouffier um Verständnis für das Dilemma, in dem er gesteckt habe. Dass die Abgeordneten dann aus einem Bericht der "Bild"-Zeitung von dem Verdacht gegen einen Mitarbeiter Verfassungsschutzes erfuhren, sei "völlig unbefriedigend" gewesen.

Kannte Bouffier den zwielichtigen Ex-Verfassungssschützer sogar persönlich? Mitarbeiter der Verfassungssschutzstelle Kassel haben nach Angaben eines Ex-Chefs wiederholt an Grillfesten des "CDU-Arbeitskreises im Verfassungsschutz" teilgenommen. Der Verdacht von Hermann Schaus, Ausschuss-Obmann der Linken: Bei der Gelegenheit könnte Bouffier Temme kennengelernt haben. Am Montag sagte der Ministerpräsident dazu: Er könne sich nicht erinnern, Temme jemals getroffen zu haben. Auch nicht beim Grillen. "Ich habe sicherlich hunderte Grillfeste besucht."

Wurde Temme zu sehr geschont? Ihm sei seinerzeit klar gewesen, dass Temme nicht beim Verfassungssschutz bleiben könne, sagte Bouffier. Das Land habe dem später ans Regierungspräsidium versetzten Beamten gegenüber aber auch eine Fürsorgepflicht gehabt, zumal er nicht dringend tatverdächtig gewesen sei.

Abrechnung aus Berlin?

Vor dem Beginn der Befragung waren schwere Vorwürfe des nun schon zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags gegen das Land Hessen öffentlich geworden. Das Gremium sehe in seinem Abschlussbericht "in der lückenhaften Aktenvorlage des Landes Hessen eine erhebliche Beeinträchtigung" seiner Aufklärungsarbeit, berichtet die Frankfurter Rundschau (Montag). Zudem hätten hessische Ermittler nach dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel auch einen "nicht reparablen" Fehler im Umgang mit dem damals verdächtigen Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme gemacht.