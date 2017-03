Die Bundesrepublik muss sich von türkischen Politikern nicht verunglimpfen lassen - schon gar nicht in Hessen, findet Ministerpräsident Bouffier. Ein geplanter Auftritt einer AKP-Politikerin in Hofheim wurde abgesagt.

Zwei Tage nach dem Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker im Saarland verschärft auch Hessen in der Sache den Ton. "Türkische Politiker, die unseren Staat, seine Bürger und seine Repräsentanten verunglimpfen oder gar mit Naziparolen beschimpfen, sind auch in Hessen nicht willkommen", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag.

Deshalb werde bei Auftritten von türkischen Politikern im Land jeder Einzelfall genau geprüft. "Wir wollen und werden alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, damit innertürkische Konflikte nicht in Deutschland ausgetragen werden", betonte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Wer eine faire demokratische Debatte führen will und sich an die Rechte und Gesetze im Land hält, "denen begegnen wir auch fair im Sinne unserer Freiheitsrechte", sagte Bouffier.

Ankaras Oberbürgermeister hat sich angekündigt

Derweil sagten die Stadt Hofheim und der Betreiber einer privaten Halle im Stadtteil Wallau einen für Freitag dort geplanten Auftritt einer türkischen Parlamentsabgeordneten ab. Ob die Veranstaltung an anderer Stelle stattfinden soll, ist nach hr-Informationen offen. In der vergangenen Woche war eine Versammlung mit dem früheren türkischen Energieminister Taner Yildiz kurzfristig von Großkrotzenburg (Main-Kinzig) nach Kelsterbach (Groß-Gerau) verlegt worden.

Innenminister Peter Beuth (CDU) berichtete am Donnerstag von zwei geplanten politischen Veranstaltungen in Hessen mit Mitgliedern der türkischen Regierungspartei AKP. Er berief sich dabei auf eine Auskunft der Bundesregierung. Angekündigt wurde zum einen der Termin in Hofheim. Bei der zweiten Veranstaltung soll demnach der Oberbürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara, Melih Gökcek, auftreten. Wann und wo, sei unklar.

Beuth nannte wie Bouffier die Äußerungen von AKP-Politikern über die Bundesrepublik Deutschland "völlig inakzeptabel". Grundsätzlich wolle er Wahlkampfauftritte türkischer Politiker nicht verbieten: "Wer sich hier an einem politischen und fairen Diskurs beteiligt, wird daran auch seitens der Behörden nicht gehindert."

Abstimmung über Verfassungsreform am 16. April

Am 16. April sollen die Türken über eine Verfassungsreform abstimmen. Sie würde die Machtbefugnisse von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausweiten. In Deutschland leben gut 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken - die größte Gruppe in der EU. Nach der Absage von Wahlkampfauftritten von türkischen Spitzenpolitikern in Deutschland hatte die Regierung in Ankara mit scharfem Ton und massiver Kritik reagiert.

