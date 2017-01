Bürgermeister in Lützelbach bestätigt

Direktwahl Bürgermeister in Lützelbach bestätigt

Der neue Bürgermeister in Lützelbach ist auch der alte: Uwe Olt wurde am Sonntag in seinem Amt bestätigt. Ein Ziel verfehlte der SPD-Mann aber.

Bild © SB-Fotostudio Höchst

Der 51-Jährige wurde in der Odenwald-Gemeinde Lützelbach mit 85,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Wie schon bei der Direktwahl 2010 hatte Olt keinen Gegenkandidaten. Damals hatte er 86 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, die Wahlbeteiligung bei über 50 Prozent gelegen.

Wahlbeteiligung fällt auf unter 40 Prozent

Für die Wahl am Sonntag hatte Olt, der seit Februar 2005 im Rathaus der 7.000-Einwohner-Gemeinde sitzt, auf eine hohe Wahlbeteiligung gehofft. Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung: Lediglich 38,2 Prozent der Bürger gaben ihre Stimme ab.

In der Gemeindevertretung arbeitet die SPD (zwölf Sitze) mit der gleichstarken ÜWG und der CDU (acht Sitze) zusammen.