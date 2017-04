Ingo Kalweit wird neuer Bürgermeister von Bischofsheim. Der CDU-Mann konnte die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Ulrike Steinbach (SPD) für sich entscheiden.

Nach Auszählung der Stimmen war klar: Ulrike Steinbach wird nicht in eine weitere Amtszeit als Rathauschefin in Bischofsheim (Groß-Gerau) starten. Die Sozialdemokratin unterlag in der Stichwahl am Sonntag ihrem Kontrahenten Ingo Kalweit (CDU) mit 44,6 zu 55,4 Prozent der Stimmen. Von den rund 9.700 Wahlberechtigten beteiligten sich 50,4 Prozent am Urnengang.

Ausgeschiedene Bewerber warben für Kalweit

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Steinbach noch knapp vor Kalweit gelegen. Die seinerzeit ausgeschiedenen Kandidaten machten sich in der Folge dann aber für den Bewerber der CDU stark.

Dem 35-jährigen Kalweit ist nach eigenem Bekunden vor allem eine qualitative und bezahlbare Kinderbetreuung wichtig, ebenso die Förderung der Sport- und Kulturvereine. Steinbach hatte sechs Jahre lang die Geschicke der Gemeinde geleitet.

Sendung: hessenschau, 02.04.2017, 19.30 Uhr