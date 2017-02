In Rödermark, Münzenberg und Allendorf fanden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt.

In Rödermark (Offenbach) hat am Sonntag der amtierende Bürgermeister Roland Kern (AL/Grüne) die Stichwahl gegen seinen Herausforderer Carsten Helfmann von der CDU gewonnen. Kern erhielt 51,3 Prozent der Stimmen, Helfmann unterlag mit 48,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent.

Tammer gewinnt in Münzenberg

Auch in Münzenberg (Wetterau) wurde am Sonntag gewählt: Isabell Tammer von der FWG gewann die Wahl mit 53,9 Prozent. Harry Prockl von der SPD erhielt 29,2 Prozent der Stimmen, Henry Grambauer (CDU) 13,4 und 3,4 Prozent der Wähler stimmten für den unabhängige Kandidaten Oliver Müller-Secci. 65,3 Prozent der Wahlberechtigten hatten in Münzenberg ihre Stimme abgegeben.

Neuer Bürgermeister in Allendorf

In Allendorf (Lumda) muss die bisherige Bürgermeisterin Annette Bergen-Krause (SPD) ihr Amt einem Konkurrenten überlassen: Thomas Benz (FW) gewann knapp mit 50,7 Prozent der Stimmen, Bergen-Krause erhielt 49,3 Prozent der Stimmen. Sie Wahlbeteiligung lag bei 66,2 Prozent.

