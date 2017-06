Antrittsbesuch mit nostalgischer Note: Auf seiner Hessen-Reise ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an seinen Studienort Gießen zurückgekehrt. Bevor er mit Jurastudenten über die Zukunft Europas sprach, weckten ein Küsschen und ein Schrottplatz Erinnerungen.

Er habe Hessen viel zu verdanken, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montag zum Beginn seiner zweitägigen Antrittsreise durch das Bundesland. Neben Bad Homburg und Wiesbaden stand am ersten Tag der wohl persönlichste Punkt der ganzen Hessenreise auf dem Plan: ein Besuch der Gießener Justus-Liebig-Universität:

Hier verbrachte er 15 Jahre, studierte Jura und Politik, promovierte, lernte seine Frau Elke Büdenbender kennen, war aktiv im Allgemeinen Studentenausschuss (Asta) und bei den Jusos. Und er traf auf spätere politische Wegbegleiter wie Brigitte Zypries (SPD), die amtierende Bundeswirtschaftsministerin.

Küsschen für den Bundespräsidenten

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begleitete Steinmeier nach Gießen. Auch Bouffier war hier einst Jurastudent. Dass es für beide kein gewöhnlicher Stopp war, zeigte schon die Ankunft: Kaum waren die beiden Politiker aus dem Auto ausgestiegen, verteilte Marga Pfeffer, 47 Jahre lang die Sekretärin des Fachbereichs Jura, herzlich Küsschen an die ehemaligen Studenten.

Um sie herum standen die Personenschützer mit dunklen Sonnenbrillen. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Universität waren hoch: Studierende hatten ihre Spinde räumen müssen. Die ausgewählten 20 Jurastudenten, die mit dem Bundespräsidenten über "Jura studieren, heute und damals" diskutierten wollten, mussten sich einer Überprüfung unterziehen.

Gespräch mit Studenten über Europa

Schon die Fahrt nach Gießen habe Erinnerungen geweckt, erzählte Steinmeier den Journalisten. Aus dem Fenster habe er einen Schrottplatz entdeckt, auf dem er früher Ersatzteile für sein Auto gesucht habe. Privat komme er auch jetzt noch immer in die Region: zum Feiern runder Geburtstage von Freunden - wenn es sein straffer Zeitplan zulasse. Bis Januar war Steinmeier noch Außenminister.

Steinmeier mit Anfang 20 als Jurastudent in Gießen - im Jahr 1977. Bild © picture-alliance/dpa

Für den Termin in Gießen hatte Steinmeier sich das Gespräch mit Studenten gewünscht. Es ging um das Jurastudium - aber auch um aktuelle Fragen zu Europa, zur Demokratie und zum Brexit. Danach gab es in der Mensa einen Imbiss mit alten Weggefährten. Auf dem Speiseplan stand bodenständige hessische Küche: grüne Soße mit Eiern und ein Äppelwoi-Dessert. Die Gießener Studenten mussten derweil auf die Mensa verzichten. Ein Student sagte hr-iNFO, es wäre schön gewesen, wenn der Bundespräsident auch öffentlich gesprochen hätte - wenn er schon mal da sei.

Zypries: "Kein Revoluzzer"

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) erinnerte sich im Interview mit hr1 an die gemeinsame Studienzeit mit Steinmeier: "Er war schon immer jemand, der Veränderung wollte", sagte sie. "Aber nie als Revoluzzer, sondern immer als vernünftige, geordnete Veränderung."

In Gießen galt Steinmeier stets als guter Student. Seine Dissertation in Jura machte allerdings später noch Schlagzeilen: 2013 gab es den Vorwurf, Steinmeier habe geschummelt. Die Uni Gießen überprüfte seine Arbeit auf Plagiate, um am Ende festzustellen: Die Dissertation habe zwar "handwerkliche Schwächen", eine Täuschungsabsicht sei aber nicht erkennbar . So blieb Steinmeier der Doktortitel.

Am Nachmittag ging es für Steinmeier von Gießen weiter nach Wiesbaden in die hessische Staatskanzlei. Am Dienstag wird der Bundespräsident ein Hospiz in Bensheim besuchen, eine Kita in Darmstadt und den Fußballverein des TV 1890 Rüsselsheim-Haßloch - seine letzte Station, bevor er zurück nach Berlin fliegt. Noch vor Beginn der offiziellen Antrittsreise in Hessen hatte Steinmeier am Samstag die documenta 14 in Kassel eröffnet.