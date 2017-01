Bundestagsabgeordneter Nouripour darf nicht mehr in die USA

Das Einreiseverbot für Muslime in die USA trifft wohl auch den Frankfurter Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour. Dabei wirbt der grüne Außenpolitiker weithin um ein gutes Verhältnis zu Amerika und ist ein großer Fan des Landes.

Omid Nouripour ist seit 2013 der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Er ist außerdem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Vize-Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, sitzt im Vorstand der Atlantik-Brücke und ist in der deutsch-atlantischen Gesellschaft aktiv, zwei Vereinen zur Förderung der Beziehungen zu den USA.

"Ich bin überzeugter Atlantiker, die USA sind ein großartiges Land", sagt Nouripour am Samstagabend zu hessenschau.de, nachdem zuerst "Spiegel Online" über den Fall berichtet hatte. Dass Nouripours Stimme dabei vor Aufregung zittert, liegt am Erlass des neuen US-Präsidenten Donald Trump , wonach Muslime aus sieben Ländern mindestens drei Monate lang nicht mehr in die USA reisen dürfen.

Das empört Nouripour nicht nur als USA-Fan, sondern auch aus eigener Betroffenheit: Der Frankfurter ist Deutsch-Iraner, und Iran ist eines der Länder auf Trumps Bannliste.

Nouripour hat neben dem deutschen Pass noch immer den iranischen. Die Regierung in Teheran entlasse niemanden aus der iranischen Staatsbürgerschaft, sagt Nouripour, der 1975 in Teheran geboren wurde und als Jugendlicher nach Frankfurt kam.

Zwei Reisen in den kommenden drei Monaten geplant

Wegen dieses iranischen Passes rechnet Nouripour nicht damit, bis auf Weiteres in die USA einreisen zu dürfen. Sein aktuelles US-Visum laufe Ende Februar aus, eine Verlängerung sei beantragt, aber noch nicht bewilligt, sagt der Abgeordnete: "Mal schauen, was damit wird." Er selbst rechne aber nicht damit, dass er die beiden für die kommenden drei Monate geplanten Reisen in die USA machen könne.

Zwar besitze er einen diplomatischen Pass, "aber nur um leichter reisen zu können", sagt Nouripour: "Diplomatischen Schutz besitze ich nicht." Im Erlass des US-Präsidenten sind Inhaber von diplomatischen Visa vom Einreisestopp ausgenommen.

Protestnote an den US-Kongress

Nouripour sagt noch, es gehe ihm nicht nur um ihn selbst: "Der Erlass betrifft auch in Deutschland weit über 100.000 Menschen. Hier leben allein 70.000 Deutsch-Iraner." Daher schreibe er eine Protestnote an den US-Kongress und wolle das Thema in den Deutschen Bundestag einbringen.

Am Samstag hatte der Einreisestopp bereits Auswirkungen auf den Flughafen Frankfurt: Dort saßen zeitweise rund 20 Menschen aus den sieben gesperrten Ländern Syrien, Irak, Iran, Sudan, Jemen, Somalia und Libyen im Transit fest, weil ihnen die Weiterreise in die USA versperrt war.

Bundesrichterin stoppt Abschiebung von Muslimen

Auch an US-amerikanischen Flughäfen waren Dutzende Betroffene daran gehindert worden, den Transitbereich zu verlassen. Ein Gericht in New York untersagte jedoch noch am Samstagabend die Ausweisung gestrandeter Menschen, wenn sie über eine gültige Einreiseerlaufbnis verfügen. Dies entschied eine Bundesrichterin und gab damit einer Klage von mehreren Bürgerrechtsorganisationen teilweise statt.