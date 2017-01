Das Top-Thema der Busfahrgäste der vergangenen Wochen hat den Landtag erreicht: Die Abgeordneten diskutierten über den Streik der Fahrer - und viele zeigten Verständnis.

Ein paar Busfahrer und ihre Gewerkschaftsvertreter saßen am Donnerstag nicht am Steuer, sondern im Landtag. Von den Besucherplätzen verfolgten sie, wie die Abgeordneten über ihren zweiwöchigen Streik debattierten.

Eine Szene machte die Positionen klar. Der CDU-Abgeordnete Ulrich Caspar verwies auf das Schlichtungsverfahren zwischen den Tarifparteien. "Es ist nicht unsere Aufgabe, uns hier einzumischen!", sagte er. Prompt rief Hermann Schaus von der Linken dazwischen: "Doch, doch!"

Linke: "Ausschreibungswahn"

Die Linkspartei hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt und darauf verwiesen, dass viele Busfahrer Sozialhilfe benötigten, weil ihr Lohn nicht reiche, um eine Familie zu ernähren. Auch könne nach dem aktuellen Tarifvertrag der privaten Busunternehmen ein Angestellter nach seiner Pensionierung gerade mal mit einer Rente von rund 750 Euro monatlich rechnen.

Weitere Informationen Die Debatte im Video Alle Reden der Landtagsdebatte zum Busstreik finden Sie hier als Video. Ende der weiteren Informationen

Für Linken-Fraktionschefin Janine Wissler ist klar: Das ist die Folge des "Privatisierungs- und Ausschreibungswahns" im Nahverkehr. "Der Nahverkehr muss als öffentliche Aufgabe zurück in die öffentliche Hand", forderte sie.

Und was überraschte: Der Landtag folgte in der anschließenden Debatte durchaus dem "Doch, doch" von Schaus. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) verwies darauf, Schwarz-Grün habe vor zwei Jahren mit einem Tariftreue- und Vergabegesetz immerhin vorgeschrieben, es müsse bei der Vergabe von Linien an Unternehmen überhaupt ein Tarifvertrag gelten. Auch seien Direktvergaben an kommunale Eigenbetriebe weiter möglich.

CDU: Ausschreibungen bringen Vorteile

Der FDP-Abgeordnete Jürgen Lenders brachte eine weitere Einmischung ins Gespräch: Ausschreibungen der Kommunen für Strecken sollten die regionale Wertschöpfung in den Blick nehmen und mittelstandsorientiert sein, sagte er.

Weitere Informationen Der Tarifkonflikt Im Streit um einen neuen Tarifvertrag hatten in vielen hessischen Städten im Januar die Busse wegen eines Streiks zwei Wochen still gestanden. Die Arbeitgeber boten eine Erhöhung des sogenannten Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 an. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro. Im Moment läuft ein Schlichtungsverfahren. Ende der weiteren Informationen

Für die SPD schaffte es Redner Jürgen Decker, erst Zurückhaltung im laufenden Tarifkonflikt anzumahnen und dann deutlicher als alle anderen zu erklären: "Die Busfahrer haben mit ihren Forderungen recht." Auch er kritisierte die Folgen der Ausschreibungspolitik, die die schwarz-gelbe Landesregierung eingeführt habe und Schwarz-Grün munter weiterführe.

CDU-Redner Caspar setzte dem entgegen, dass der Wettbewerb aus seiner Sicht zu einem gut funktionierendem Nahverkehr und zu mehr Jobs geführt habe. "Diesen Effekt wollen wir nicht kaputt machen, deshalb sind wir nach wir vor dafür, dass die Kommunen die Möglichkeit zum Ausschreiben haben." Aber auch Caspar zeigte bei aller Zurückhaltung "Verständnis dafür, dass die Busfahrer sagen: Ja, für diese Aufgabe wollen wir gut honoriert werden".

Minister: "Kostensteigerung muss bezahlt werden"

Auch Verkehrsminister Al-Wazir schließlich nannte die Ansprüche der Busfahrer berechtigt. Er erinnerte aber daran, dass mehr Lohn auch höhere Kosten bedeute: "Jede Kostensteigerung muss bezahlt werden." Was am Ende heiße: höhere Zuschüsse, höhere Fahrpreise oder weniger Linien.