CDU-Mitglieder aus Mainhausen und Seiligenstadt haben mehr Verbindungen zu Internet-Portalen mit NPD-nahen Inhalten unterhalten als bisher bekannt. Neben dem Mediennetzwerk um die Hessen-Depesche geht es dabei um derfflinger.de.

Bild © picture-alliance/dpa, Screenshot: derfflinger.de via web.archive.org, Screenshot: nortexa.de

Ein Mitglied der CDU Mainhausen war technischer Administrator des Portals derfflinger.de, wo zahlreiche NPD-nahe Meldungen verbreitet wurden.

Die Internet-Domain gehörte einem Unternehmensgeflecht, das von zwei CDU-Politikern aus Seligenstadt und Mainhausen geführt wird.

Der Mainhausener CDU-Politiker scheint Geschäfte mit der Partnerin des NPD-Bundesvorsitzenden Frank Franz gemacht zu haben.

Es geht um die Seite derfflinger.de, ein inzwischen abgeschaltetes Nachrichtenportal, das nach einem Kriegsschiff der kaiserlichen Kriegsmarine benannt wurde. Der frühere Administrator von derfflinger.de, ein CDU-Mitglied aus Mainhausen (Kreis Offenbach), war 2016 bei der Kommunalwahl als Kandidat für seine Partei an seinem Wohnort aktiv. Er arbeitet als Landschaftsgärtner und ist in verschiedenen Funktionen mit der Seite derfflinger.de verbunden.

Offline ging derfflinger.de Anfang Juni, kurz nachdem hr-iNFO erstmals zu dem Medienverbund rund um die Hessen-Depesche Anfragen an CDU-Mitglieder im Kreis Offenbach gestellt hatte. Auf den Online-Seiten Sachsen- und Bayern-Depesche wurden NPD-nahe Inhalte verbreitet. Das haben die Verfassungsschutzbehörden in den beiden Bundesländern bestätigt. Zum Depeschen-Netzwerk gehört auch die Hessen-Depesche. Sieben CDU-Mitglieder aus dem Kreis Offenbach sind geschäftlich mit den Depeschen verbunden.

Auf eine inhaltliche Nähe zwischen den Depeschen und derfflinger.de deutet hin, dass Texte von drei Autoren in beiden Portalen zu finden waren.

Keine Berührungsängste mit NPD-Inhalten

Was möglicherweise von den Betreibern des Portals derfflinger.de für eine breite Öffentlichkeit als politisch verfänglich eingestuft wurde, fand bei der NPD Anklang. So verlinkte die rechtsextreme Partei Anfang 2015 einen Artikel auf derfflinger.de auf ihrer Facebook-Seite mit dem Hinweis "recht sachlicher und objektiver Bericht". Darin ging es um ein Web-TV-Projekt der NPD.

Berührungsängste mit NPD-Inhalten hatten die Verantwortlichen von derfflinger.de nicht. Im Gegenteil. So wurde Anfang 2016 der Kampagne der NPD Bayern, mit der diese gezielt Polizisten und Soldaten ansprechen wollte, ausführlich Platz eingeräumt. Der NPD-Vorsitzende Frank Franz wurde mit Einlassungen über eine strategische Zusammenarbeit mit der AfD zitiert oder durfte sich in szenetypischer Art über die "Asylflut" auslassen.

Verbindung zur Partnerin des NPD-Chefs

Zweimal hat hr-iNFO in den vergangenen Wochen dem CDU-Mann aus Mainhausen Fragen zu seinem Engagement bei derfflinger.de gestellt. Die Anfragen blieben unbeantwortet.

Ebenso wie Fragen nach seiner geschäftlichen Verbindung zu Patricia Koperski. Die ehemalige TV-Moderatorin aus dem Berliner Raum stand mindestens von Mai 2015 bis Anfang 2017 in einer Liebesbeziehung zu Frank Franz. Laut ihrer Facebook-Seite tut sie es noch heute, und auch Franz gibt diesen Beziehungsstatus mit ihr an.

Nach dessen Wiederwahl als NPD-Bundesvorsitzender freute sie sich mit "allen Kameradinnen und Kameraden" über seine zweite Amtszeit und nannte ihn einen "hervorragenden Parteivorsitzenden". Auf der Seite findet man unter anderem einen Link zum Ring Nationaler Frauen, der Frauenorganisation der NPD.

Scheinbar Ringtausch von Geschäftsführerposten

Schaut man sich die geschäftlichen Tätigkeiten von Koperski an, findet man einen Berührungspunkt zu dem CDU-Mitglied, der Administrator bei derfflinger.de war. Er übernahm in einer GmbH die Nachfolge Koperskis als Geschäftsführer und war in einer weiteren GmbH ihr Vorgänger. Man kann den Eindruck gewinnen, dass es sich dabei um eine Art Ringtausch handelt. Auf Fragen zu den geschäftlichen Beziehungen miteinander haben beide nicht geantwortet.

Im Umfeld von Koperski taucht ein weiteres Internet-Portal auf, in dem bis vor kurzem NPD-nahe Meldungen verbreitet wurden: nortexa.de. Auf der Seite wurde der NPD zum Beispiel im Kontext der Flüchtlingsfrage ausführlich Platz eingeräumt: "Merkel und ihre multikulti-besoffenen Bahnhofsklatscher haben mit ihrer Willkommenskultur eine Bedrohung für die innere Sicherheit geschaffen", heißt es da.

Beim hessischen NPD-Landesverband kam das Portal offensichtlich gut an. Auf seiner Facebookseite werden Artikel mehrfach verlinkt. "Gegen Asylwahn hilft nur noch die NPD", schreibt die NPD über einem nortexa.de-Artikel über Frank Franz.

Zwischen derfflinger.de und zwei weiteren CDU-Mitgliedern aus dem Kreis Offenbach finden sich noch weitere geschäftliche Verbindungen. Ein CDU-Politiker aus Mainhausen und einer aus Seligenstadt sind Geschäftsführer beziehungsweise Gesellschafter einer Firma, der laut Domainregister Denic bis vor kurzem die Seite derfflinger.de gehörte.

Lokale CDU zeigt sich erleichtert über Enthüllung

Führende Köpfe der CDU in Mainhausen und Seligenstadt zeigen sich erleichtert darüber, dass durch die hr-iNFO-Recherchen das fragwürdige Beziehungsgeflecht im Umfeld der Depeschen ans Licht der Öffentlichkeit kam. Einige von ihnen haben selbst schlechte Erfahrungen mit der Hessen-Depesche gemacht.

"Wir müssen klar machen, dass die CDU für solche Positionen nicht zu haben ist, und wir werden uns öffentlich darüber äußern, wie die parteiinterne Klärung verläuft", sagt Johannes Wegstein, stellvertretender Vorsitzender der CDU Mainhausen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Seligenstadt, Joachim Bergmann, findet es gut, "dass die Zusammenhänge rund um die Hessen-Depesche jetzt mal aufgedeckt werden können".

Wissler sieht CDU-Landesverband in der Pflicht

Die Geschäftsführerin der Gesellschaft hinter den Depeschen, Angela Prokoph, hat sich gegenüber der Frankfurter Neuen Presse geäußert und sprach von "fragwürdigen Recherchen" des hr. In der über mehrere Wochen laufenden Recherche hatte sie die Möglichkeit, dem hr Fragen zu den Hintergründen zu beantworten. Davon hat sie allerdings nicht Gebrauch gemacht.

Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Hessischen Landtag, hält es angesichts der offenen Fragen für "bemerkenswert, dass der CDU-Landesverband Hessen sich in der Angelegenheit für nicht zuständig erklärt". Sie fordert die CDU auf, ihr Schweigen zu brechen. Der hessische Verfassungsschutz hat am Montag angekündigt, die Hessen-Depesche ins Visier zu nehmen und damit seinen Schwesterbehörden in Sachsen und Bayern zu folgen.

Sendung: hr-iNFO, 13.07.2017, 18.30 Uhr

Disclaimer: In einer früheren Version dieses Beitrags kam eine mögliche geschäftliche Verbindung zwischen den beiden CDU-Mitgliedern, denen die Domain derfflinger.de gehörte, und Patricia Koperski zur Sprache. Diese Verbindung war aber zeitlich sehr begrenzt.