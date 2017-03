CDU verliert Bürgermeisterposten in Neu-Anspach

Drei Direktwahlen in Hessen

Machtwechsel im Rathaus der Taunusstadt Neu-Anspach: In der Stichwahl verlor Amtsinhaber Hoffmann (CDU) klar gegen den SPD-Politiker Pauli. In zwei weiteren Kommunen wurde noch gewählt - in einem Fall mit enormer Beteiligung.

Herbe Niederlage für die Christdemokraten in Neu-Anspach: In der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag zog der seit zwölf Jahren amtierende Amtsinhaber Klaus Hoffmann (CDU) deutlich den Kürzeren gegen seinen Kontrahenten Thomas Pauli (SPD).

Wahlsieger in Neu-Anspach: Thomas Pauli (SPD) Bild © Thomas Pauli

Pauli holte 56,1 Prozent, die restlichen 43,9 Prozent entfielen auf Hoffmann. Die Wahlbeteiligung lag mit 52,9 Prozent unter dem Wert beim ersten Urnengang. Damals waren vier Kandidaten ins Rennen gegangen - und Bürgermeister Hoffmann hatte klar geführt.

Amtsinhaber wollte nicht mehr

Auch in Wald-Michelbach (Bergstraße) setzte sich mit Sascha Weber der SPD-Kandidat in der Stichwahl durch. Mit 73,7 Prozent der Stimmen schlug er seinen unabhängigen Kontrahenten Matthias Schimpf (26,3 Prozent) klar. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent.

Sascha Weber (SPD) Bild © Sascha Weber

Ursprünglich hatten sich fünf Kandidaten um die Nachfolge des parteilosen Joachim Kunkel beworben. Der 58-Jährige war nicht wieder für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde mit 10.600 Einwohnern angetreten.

Demokratie in der Mini-Gemeinde

In Weißenborn (Werra-Meißner-Kreis) stimmten 92,3 Prozent der Wähler für den parteilosen Amtsinhaber Thomas Mäurer. Einen Gegenkandidaten hatte der Bürgermeister nicht. Die Wahlbeteiligung in der an der Grenze zu Thüringen liegenden 1.000-Einwohner-Gemeinde lag bei ungewöhnlichen 70 Prozent.