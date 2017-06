Kassel hat einen neuen Oberbürgermeister: Mit einem Festakt ist Christian Geselle ins Amt eingeführt worden. Sein Vorgänger Bertram Hilgen erhielt eine besondere Ehrung.

Christian Geselle (SPD) ist als neuer Oberbürgermeister von Kassel am Montag in sein Amt eingeführt worden. Wachstum und finanzielle Gesundung sei "der Schlüssel für alle weiteren Entwicklungen", sagte der 41-Jährige bei einem Festakt.

Zu seinen Aufgaben zählt er mehr bezahlbaren Wohnraum sowie Kassels Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025. Außerdem will er die Stadt familienfreundlicher machen, zum Beispiel durch mehr Kita-Plätze.

Geselle beerbt seinen Parteifreund Bertram Hilgen, der nach zwölf Jahren Amtszeit Anfang März nicht mehr zur Wahl angetreten war (eine hessenschau.de-Bilanz lesen Sie hier).

Hessischer Verdienstorden für Hilgen

Für seine Verdienste um das Land Hessen und seine Bewohner überreichte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) dem 63-Jährigen den Hessischen Verdienstorden.

Hilgen sei immer ein harter, aber fairer Verhandlungspartner gewesen, sagte Schäfer und lobte: "Die finanz- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen haben sich für Kassel in der Amtszeit von Bertram Hilgen sehr zum Positiven verändert." So könne Kassel als eine der ersten Kommunen den Schutzschirm des Landes verlassen. Schäfer sagte: "Hier wurde sehr gute Arbeit gemacht." Die Stadt habe zudem neues Selbstbewusstsein getankt.



Hilgens Amtszeit endet offiziell am 21. Juli. Sein Nachfolger Geselle hatte sich bei der Wahl im März im ersten Wahlgang deutlich mit 56,6 Prozent der Stimmen gegen fünf andere Kandidaten durchgesetzt.