Er spricht von einem "Genozid an den Deutschen" nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Carsten Härle, AfD-Fraktionschef in Heusenstamm, fällt durch rechtsextreme Facebook-Posts auf. Parteifreunde unternehmen dagegen offenbar nichts.

Am 8. Mai 1945 ging in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende. Viele Deutsche verstehen das heute als Tag der Befreiung. Carsten Härle nicht. Der Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD) im Heusenstammer Stadtparlament (Offenbach) hat das Datum jüngst zum Anlass genommen, bei Facebook seine Sicht der Dinge darzulegen.

Härle nennt den 8. Mai in einem Facebook-Post einen Tag der Niederlage und empört sich über "eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Gemeint ist nicht etwa der millionenfache Mord an europäischen Juden, sondern "der geplante und zum Teil auch ausgeführte Genozid an den Deutschen, der heute auf andere Weise mit der Migrationswaffe fortgeführt wird". Härles Version der Nachkriegsgeschichte: "Die Alliierten befreiten nach 1945, also in Friedenszeiten, mehr Deutsche vom Leben, als im Krieg starben."

Vertreibung begründet die Legende vom Völkermord

Der AfD-Kommunalpolitiker, ein selbständiger IT-Berater mit Mathematik-Diplom, bezieht sich auf Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa. Nach Angaben seriöser Historiker starben dabei Hunderttausende. Viele wurden Opfer von Verbrechen.

Die Legende vom Völkermord an den Deutschen habe Tradition, sagt der Marburger Politikwissenschaftler Reiner Becker, der zum Thema Rechtsextremismus forscht. Das sei eine Erzählung der extremen Rechten seit Ende des Zweiten Weltkrieges. "Zu einem rechtsextremen Weltbild gehört auch der Geschichtsrevisionismus dazu. Und dieser Blick darauf, dass ein Völkermord an den Deutschen stattgefunden hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, das passt dann sozusagen in dieses Bild", sagt Becker.

Härle äußert sich zum Terrorverdacht gegen Bundeswehr-Soldaten

Am 10. Mai meldet sich Härle bei Facebook wieder zu Wort. Diesmal geht es um den Terrorverdacht gegen den Bundeswehr-Soldaten Franco A. und zwei weitere Männer. Härle kritisiert erst mögliche Fehler der Bundesbehörden bei der Registrierung von Flüchtlingen.

Dann fragt er: "Oder hat die Bundesregierung eigentlich nur Angst, dass die Soldaten der Bundeswehr, die ihren Eid auf die Verteidigung Deutschlands und der freiheitlich demokratischen Grundordnung geschworen haben, sich an das Widerstandsrecht Artikel 20 Grundgesetz erinnern und einen Aufstand gegen diese Regierung einleiten, die diese freiheitlich demokratische Grundordnung gerade abschafft?"

Extremismusforscher: Härle bedient sich rhetorischer Tricks

Sieht Härle in diesem Fall von Rechtsextremismus bei der Bundeswehr einen legitimen Widerstand gegen die Bundesregierung? Sind also nicht die Terrorverdächtigen die Bösen, sondern Merkel und Co.? Härle formuliert es als Frage und nutzt damit einen rhetorischen Trick. Im Internet sei das üblich, sagt Extremismus-Forscher Becker.

"Wenn man es in Frageform kleidet, ist es kein Aussagesatz. Wenn man Begriffe in Anführungszeichen setzt oder vor bestimmte Begriffe Worte wie 'so genannte' dazu nimmt, dann versucht man schon, sich ein Stück weit möglicherweise von der eigentlichen Position abzusetzen", meint er. Das seien tatsächlich rhetorische Figuren, die man immer wieder finde.

Parteifreund: "Das ist seine private Meinung"

Extremismus-Forscher Becker sagt, Härles Positionen seien nicht repräsentativ für die AfD. Das betont auch Robert Rankl, AfD-Sprecher im Kreis Offenbach und Mitglied des Landesvorstands: "Also ich bin auch geschichtsinteressiert, wie Herr Härle. Aber ich habe eine andere Meinung dazu", sagt Rankl. Härle könne seine Meinung äußern, solange er nicht gegen Gesetze verstoße. "Das ist seine private Meinung, die soll er dann vertreten", so Rankl. Eine Möglichkeit, den Parteifreund von solchen Äußerungen abzubringen, sieht er nicht.

Härle hat per E-Mail auf eine Anfrage von hr-iNFO zu seinen Facebook-Aussagen reagiert. Er schreibt, dass er den "Mainstream-Medien" misstraue und dass er eine neutrale und sachgerechte Information fordere. Als Beleg für den versuchten Völkermord an den Deutschen nach 1945 verweist er auf ein Buch neueren Datums. Geschrieben hat es ein US-Amerikaner, der es im Internet seine Lebensaufgabe nennt, "die Welt von jüdischer Sklaverei zu befreien".

