Oberbürgermeister mit CDU-Parteibuch - in Hessen sind sie selten geworden. Auch die OB-Wahl in Kassel gewann die SPD. Warum kein Ende dieses Trends in Sicht ist, erklärt Politikforscher Björn Egner im Interview.

Zwölf Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern hat Hessen, nur dort gibt es Oberbürgermeister. Nur in drei dieser Städte besetzen CDU-Politiker dieses Amt. In den acht größten Städten von Frankfurt bis Marburg hat kein einziger Christdemokrat das Sagen (alle Details in einer interaktiven Karte). Die Bilanz ist am Sonntag nicht besser geworden.

In Kassel gewann Stadtkämmerer Christian Geselle (SPD) bei der Direktwahl das Rennen um die Nachfolge seines Parteikollegen Bertram Hilgen haushoch. Bei allen lokalen Besonderheiten zeigt der Fall nach Ansicht des Darmstädter Politikwissenschaftlers Björn Egner: Trotz des jahrelangen Versuchs der CDU, urbaner zu werden, ist ihr schon chronisches Problem in großen Städten noch gewachsen.

hessenschau.de: Herr Egner, in Kassel gab es gerade die nächste Niederlage bei einer OB-Wahl für die CDU. Kann die Partei sich damit beruhigen, dass die Stadt seit 1945 mit einer Ausnahme immer sozialdemokratisch regiert wurde?

Der Politikwissenschaftler Björn Egner ist Dozent der TH Darmstadt und Experte für Lokale Politikforschung. Bild © privat

Björn Egner: Kassel ist natürlich eine Hochburg der SPD, sie stellt auch zurzeit den Oberbürgermeister und von daher kommt ihr Sieg nicht überraschend. Aber dass die CDU so schlecht abschneidet, das ist schon bemerkenswert. Es waren ja gerade mal rund 18 Prozent. Das ist noch weniger als die CDU bei der Kommunalwahl hatte. Bei einer Direktwahl würde man schon vermuten, dass der Kandidat einer großen Partei mehr holt als diese Partei. Es hätten ja zum Beispiel Stimmen der FDP-Wähler bei Herrn Kalb landen können.

hessenschau.de: Spielt der Bundestrend eine Rolle, vielleicht sogar der Martin-Schulz-Effekt?

Björn Egner: Was die Höhe des Sieges angeht, war das bestimmt so. Die SPD hat eben einen Lauf, weil diese Schulz-Euphorie herrscht. Gerade wenn sich so wenige Bürger zur Wahl schleppen wie am Sonntag, hilft eine solche bundesweite Aufbruchstimmung bei der Mobilisierung von Anhängern.

hessenschau.de: Mit der geringen Wahlbeteiligung erklärt sich Verlierer Kalb unter anderem seine Pleite.

Björn Egner: Um zur Wahl zu gehen und CDU zu wählen, braucht man auch einen Grund. Ich war vor einigen Wochen in Kassel auf dem Podium Gast einer Diskussion zur OB-Wahl. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass die Kandidaten weit auseinander liegen. Herr Kalb hat seinen Kontrahenten gar nicht angegriffen und auch keine Alternativen aufgezeigt. Bei der grünen Kandidatin Eva Koch war es übrigens kaum anders. Ihre 9,2 Prozent sind ja für eine westdeutsche Großstadt auch eher dürftig. Da würde man doch eher um die 15 Prozent vermuten.

hessenschau.de: Die CDU tut sich aber auch in anderen größeren Städten Hessens schwer.

Björn Egner: Es gibt ein CDU-Großstadtproblem, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit. Das ist auch in der Parteienforschung schön länger ein Thema und hat nicht zuletzt soziologische Gründe: In großen Städten gibt es zum Beispiel in der Regel Hochschulen und damit eine größere akademische Wählerschaft, die tendenziell eher zu SPD oder Grünen neigt. Oder auch noch Industriebeschäftigte in größerer Zahl. Man muss sich ja nur anschauen, wo die CDU noch die Oberbürgermeister in Hessen stellt: in Bad Homburg mit einer der einkommensstärksten Einwohnerschaften Deutschlands und im traditionell konservativen Fulda. Rüsselsheim kommt noch dazu. Da gab es bei den letzten Wahlen wiederholt Wechsel an der Spitze.

hessenschau.de: Aber die Merkel-CDU bemüht sich doch seit längerem, urbaner aufzutreten. Und in Hessen gibt es ja eine schwarz-grüne Landesregierung. Das scheint auf das großstädtische Publikum bei Direktwahlen aber nicht so zu wirken.

Björn Egner: Petra Roth hat in Frankfurt jahrelang gezeigt, dass die CDU durchaus kompatibel mit den großen Städten sein kann. Sie schafft es vereinzelt immer wieder mal, so wie zwischendurch auch in Wiesbaden. Ich sehe auch nicht, dass die CDU bei den Kandidaten für OB-Wahlen grundsätzlich ein größeres Personalproblem hat als die SPD. Trotzdem scheint sich ihr Großstadtproblem in den vergangenen zehn Jahren eher verschärft zu haben.

Am Beispiel Kassel sieht man ja: In-die-Mitte-Rücken hilft den Kandidaten nicht unbedingt weiter, wenn es dort schon so viel Auswahl gibt. Gleichzeitig gibt es die AfD. Dadurch ist es für die CDU-Kandidaten schwerer geworden als früher, zum Beispiel mit innerer Sicherheit, Videoüberwachung oder ähnlichen Themen zu punkten. Das zusammen ist für die CDU das eigentlich Alarmierende: Inhaltlich fehlt ihr ein Alleinstellungsmerkmal.

hessenschau.de: Dann macht es die CDU in Darmstadt vielleicht genau richtig. Bei der OB-Wahl in 14 Tagen kann sie nicht verlieren, weil sie gar keinen Kandidaten hat.

Björn Egner: Das sieht nach außen hin nicht schön aus und sorgte ja innerparteilich auch für Streit. Ich kann schon verstehen, dass sie nicht antritt. Sie weiß: Der grüne Oberbürgermeister Jochen Partsch wird die Wahl ohnehin haushoch gewinnen. Sie will bei solchen Aussichten keinen Krach in der grün-schwarzen Koalition riskieren. Sie hat dort außerdem offenkundig ein Personalproblem. Und sie wird sich fragen, ob sie in einem Wahlkampf wirklich viel Geld in so ein Himmelfahrtskommando stecken soll.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Das Gespräch führte Wolfgang Türk / Karte: Karsten Hufer

Sendung: hessenschau, 6.3.2017, 19.30 Uhr