Videoüberwachung am Frankfurter Mainufer

Videoüberwachung am Frankfurter Mainufer Bild © picture-alliance/dpa

Mehr Videoüberwachung - mehr Sicherheit? Nein, sagt Hessens Datenschutzbeauftragter. Videoüberwachung sei kein geeignetes Mittel zur Terrorabwehr. Im Gegenteil.

Nach dem Terroranschlag in Berlin diskutiert die Politik erneut darüber, ob öffentliche Plätze stärker mit Videokameras überwacht werden sollten. Der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch hält das nicht für sinnvoll. "Durch Videokameras wäre die Aktion in Berlin nicht verhindert worden", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. "Die meisten Terroranschläge werden durch Videos nur dokumentiert, aber nicht verhindert."

Hessens Datenschutzbeauftragter Michael Ronellenfitsch Bild © picture-alliance/dpa

Die Aufzeichnung von Anschlägen habe sogar noch einen negativen Effekt: "Wenn das dann in den Nachrichten gebracht wird, dann wird das auch noch für Reklamezwecke von den Terroristen verwendet", gab Ronellenfitsch zu bedenken. "Das ist staatlich finanziertes Propagandamaterial für Terroristen." In der Nachbereitung eines Anschlags, wenn der oder die Täter flüchtig sind, dann sei eine Videoaufzeichnung jedoch hilfreich.

Mehr Kameras erfordern mehr Personal

Präventive Wirkung hätten dagegen Body-Cams oder andere mobile Kameras, mit denen die hessische Polizei seit längerem arbeitet. Auch bei der Bekämpfung von Kriminalitätsschwerpunkten etwa in der Drogenszene würden Videokameras helfen, da sich die Kriminellen dann beobachtet fühlten. "Aber das ändert natürlich an der Kriminalität wenig, weil die nur an einen anderen Ort verdrängt wird", schränkte Ronellenfitsch ein.

Bei einer Ausweitung der Videoüberwachung ist es nach Ansicht des Datenschutzbeauftragten aber genauso wichtig, das Personal bei den Ordnungsbehörden und der Polizei auszubauen, "damit sie auch was mit der Kamera und dem aufgezeichneten Material anfangen können".

Bouffier findet Debatte "schwer erträglich"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte nach dem Anschlag in Berlin gefordert, die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen auszubauen. Die seit Jahren anhaltende Debatte sei "schwer erträglich", da es ein wichtiges Instrument zur Prävention und Aufklärung von Straftaten sei. Er nannte es "absurd", wenn der rot-rot-grüne Berliner Senat nach dem Anschlag die Bürger zur Unterstützung der Fahndung um private Videos bitte, zugleich aber die Videoüberwachung aus politischen Gründen ablehne.