Gelnhausen, Rüdesheim und Willingen gehören bald zu den Aussteigern: Immer mehr Kommunen in Hessen verlassen den Schulden-Schutzschirm des Landes. Die einen drehten an der Gebührenschraube, andere schalteten die Straßenbeleuchtung ab.

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) startet wieder seine ganz persönliche Schutzschirmreise. Am Freitag stellt er die Bilanz des finanziellen Hilfsprogramms für das Jahr 2016 vor und besucht danach drei teilnehmende Kommunen. Am Montag und Dienstag folgen weitere vier. Seine Staatssekretärin Bernadette Weyland übernimmt dann in den folgenden Wochen den Rest.

Ziel der Tour, die mit dem Dienstwagen absolviert wird, ist die publikumswirksame Präsentation der neuen Ausstiegskandidaten aus dem Schutzschirmprogramm. 15 Kommunen, darunter Gelnhausen, Rüdesheim, Weilrod, Willingen und der Main-Kinzig-Kreis, haben dreimal in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und stehen damit kurz vor dem vorzeitigen Abschied vom Hilfsprogramm des Landes.

Die Landesregierung hatte den kommunalen Schutzschirm vor fünf Jahren gestartet. Von den 100 Startkommunen sind demnächst voraussichtlich nur noch 72 übrig. Die Stadt Kassel und die Kreise Wetterau und Marburg-Biedenkopf haben ihre Entlassungsurkunde schon bekommen.

Land investierte 3,2 Milliarden Euro

Der Teilnehmerkreis des Schutzschirms schrumpft also, was aus Sicht der Landesregierung nur begrüßenswert ist. 3,2 Milliarden Euro hat das Land seit dem Start 2012 in den Schutzschirm investiert. Das Ziel: hochverschuldeten Kommunen dabei zu helfen, ihren Haushalt auszugleichen. Das Land nahm deshalb den teilnehmenden Kommunen rund die Hälfte ihrer Altschulden ab. Außerdem bekamen sie Zins-Diensthilfen, um die verbleibenden Verbindlichkeiten besser schultern zu können. Für Kassel bedeutete das eine Erleichterung in Höhe von 260 Millionen Euro, der Kreis Marburg-Biedenkopf bekam 48 Millionen Euro Entschuldungshilfen.

Die Finanzspritzen gab es allerdings nicht zum Nulltarif. Die Teilnehmer mussten ein rigides Sparprogramm fahren und wurden dabei vom Land streng überwacht. Schmerzhafte Einschnitte bei Sport- und Kultur waren oftmals die Folge. Die Stadt Kassel schloss drei Stadtteilbibliotheken, die Städte Bad Sooden-Allendorf und Staufenberg schalten noch immer jede Nacht für mehrere Stunden die Straßenbeleuchtung aus, um Geld zu sparen.

Gebühren und Steuern wurden erhöht

Wo die Ausgabenkürzungen nicht genug einbrachten, drehten die Kommunen an der Gebühren- und Steuerschraube. Es kam zu Steigerungen bei der Grund- und Gewerbesteuer, bei Friedhofs-, Kita- und Parkgebühren. Einige Bürgermeister sprachen von schmerzhaften Zumutungen, die sie den Bürgern aufzwingen mussten, um die Schutzschirm-Auflagen zu erfüllen.

Aus Sicht der Landesregierung kann sich der Erfolg trotzdem sehen lassen. 98 Prozent der Teilnehmer befänden sich im Soll oder darüber, stellte Finanzminister Schäfer bei der letzten Schutzschirm-Bilanz im vergangenen Oktober fest. Insgesamt hätten die Teilnehmer eine Milliarde Euro mehr eingespart als geplant. Zwei Teilnehmer hätten die Sparvorgaben des Landes allerdings verfehlt.

Kommunen sind froh, wenn sie wieder unabhängig sind

SPD, Linke und Gewerkschaften lehnten den Schutzschirm von Anfang an ab. Die SPD sprach von einem "Rettungsknirps" und "Knebelverträgen", außerdem sei die Haushaltskonsolidierung vieler Kommunen nicht der Landesregierung, sondern der guten Wirtschaftslage und den sprudelnden Steuereinnahmen zu verdanken.

Die Linke kritisiert, das Land spare die Kommunen schon seit Jahren kaputt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) moniert, der Schuldenstand in den kommunalen Haushalten sei nicht substantiell gesunken. Nur die FDP, die das Hilfsprogramm zu Regierungszeiten mittrug, lobt den Schirm als Hilfe zur Selbsthilfe. Der hessische Städte- und Gemeindebund fordert wegen der Altlasten vieler klammer Kommunen sogar ein neues Schutzprogramm.

Und die Schutzschirmkommunen selbst? Sie sind natürlich froh, wenn sie das Hilfsprogramm verlassen, denn dann sind sie bei ihren finanziellen Entscheidungen wieder unabhängiger. Ohne den Schutzschirm wären sie aber handlungsunfähig gewesen, sagen viele von ihnen. Bereut hat ihre Teilnahme deshalb noch keine Kommune, zumindest nicht öffentlich.

Sendung: hr1, 12.5.2017, 5.00 Uhr