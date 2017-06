Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) übergibt am Montag sein Amt an Nachfolger Christian Geselle und verabschiedet sich in den Ruhestand. In Hilgens Amtszeit bewies die Stadt: Sie kann nicht nur Dauerkrise, sondern auch Aufschwung. Einiges ging trotzdem daneben.

Zwölf Jahre lang Oberbürgermeister zu sein - das haben andere vor ihm in Kassel auch schon geschafft. Wenn der SPD-Politiker Bertram Hilgen am Montag sein Amt an der Spitze der Stadtverwaltung seinem Parteigenossen und bisherigen Kämmerer Christian Geselle übergibt, endet trotzdem eine besondere Zeit für die Stadt.

Kassel hat unter der politischen Führung Hilgens einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht: "vom Sorgenkind zum Musterschüler" der hessischen Kommunen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt. Das heißt nicht, dass alles zu Gold wurde, was der 63-Jährige angefasst hat. Hier Beispiele für das, was gelang - und was eher nicht:

Erfolgsbilanz

It’s the economy, stupid: Als Hilgen 2005 ins Amt kam, war Kassel ein schwerer Problemfall. Die Arbeitslosigkeit von damals 20 Prozent hat sich inzwischen mehr als halbiert, 2011 landete Kassel in einem Städteranking sogar auf Platz 1 als dynamischste Großstadt Deutschlands. Der pragmatische SPD-Mann Hilgen setzte frei nach Ex-US-Präsident Bill Clinton ("Auf die Wirtschaft kommt's an, Dummkopf") Akzente. Sichtbare Belege: ein neues Industriegebiet und der neue Science-Park von Stadt und Uni für Jung-Unternehmer. Die Einwohnerzahl stieg wieder über die 200.000er-Marke. Dieser Kassel-Boom führte zum neuen, von Selbstbewusstsein geprägten Kassel-Gefühl in der Stadt.

Kommen, sehen, sanieren: Mehr als 350 Millionen Euro hatte die Stadt an Schulden abgebaut, bevor sie den Schulden-Rettungsschirm des Landes als erste Kommune Hessens verließ. Fast eine halbe Milliarde Euro Schulden plagen Kassel zwar immer noch. Vier Etats in Folge gab es aber Millionen-Überschüsse. Die Bürger zahlten für die Sanierung der Finanzen einen Preis in Form der Schließung von Stadtteil-Bibliotheken oder hoher Parkgebühren. Geschadet hat es Hilgen nicht.

Hochburg zurückerobert: Hilgen bei seinem überraschenden ersten Wahlsieg 2005 Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Blühende (Kultur-)Landschaften: Kassels Profil als Kulturstadt hat sich noch einmal deutlich geschärft, die Touristenzahlen steigen. Die Entstehung der erfolgreichen Grimmwelt rund um die Märchen-Brüder trieb der OB auch gegen Widerstände voran. Während andere Kommunen gerade bei der Kultur sparten, machte es die documenta-Stadt umgekehrt. Jüngstes Beispiel dieser Art Standortpolitik: die Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2025. Hilgens Ziel ist ein "kulturgetriebener Stadtentwicklungsprozess mit europäischer Dimension".

Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg: Zwei OB-Wahlen hat Hilgen in Kassel gewonnen. Beim ersten Mal besiegte er überraschend den CDU-Amtsinhaber Georg Lewandowski. So holte er der SPD den Posten zurück, den sie in ihrer Hochburg zwölf Jahre lang verloren hatte. Die Wiederwahl schaffte er trotz fünf Mitbewerbern gleich im ersten Durchgang. Und eine dritte OB-Wahl hat Hilgen im Grunde auch gewonnen: die seines Nachfolgers Christian Geselle. Der 40 Jahre alte Ex-Polizist siegte mit dem Versprechen, den Kurs seines Vorgängers fortzusetzen.

Pannenstatistik

Treue zum Defizit-Flughafen: Der chronisch defizitäre, um Touristenflüge kämpfende Kassel Airport in Calden ist kein Hilgen-Projekt, aber eines, an dem die Stadt zu knabbern hat. Ihre 13-prozentige Beteiligung kostet sie rund 800.000 Euro im Jahr. Hilgen stand bis zum Schluss treu zur Bau-Entscheidung, weil die Rechnung unterm Strich wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen aufgehe - jedenfalls für Kassel. "Wir haben das nicht gemacht, damit wir von hier nach Mallorca fliegen können."

Die Blitzeraffäre: Sie brachte Kassel sogar bundesweit in die Schlagzeilen: Monatelang wurden tausende Autofahrer von Radargeräten geblitzt, bis heraus kam: Die Anlagen waren fehlerhaft, lieferten nichts Gerichtsfestes, und das Ordnungsamt schlampte beim Kontrollieren des Betreibers. Am OB blieb wenig hängen. Sein auch wegen anderer Themen unter Druck stehender Bürgermeister Jürgen Kaiser (SPD) allerdings musste gehen.

Warten auf die Arena: Eine moderne Veranstaltungshalle für die nordhessische Großstadt soll seit langem her. Auch Hilgen kam keinen Schritt weiter. Pläne zum Bau einer Arena mit 9.000 Plätzen auf dem verfallenden und denkmalgeschützten Areal der alten Salzmann-Fabrik scheiterten.

Schiefgegangen: Mit Krummschwert geriet Hilgen in die Negativschlagzeilen Bild © YXK Kassel

Einmal aus der Rolle gefallen: Zurückhaltend und solide - so trat Hilgen auf. Als volksnah galt er nicht, Kritiker sahen in ihm einen biederen Technokraten. Als der OB im Mai doch einmal aus sich heraus ging, machte er ausnahmsweise keine glückliche Figur. Der Politiker hatte sich ausgerechnet bei einem Moschee-Fest der umstrittenen DITIB-Gemeinde, die der autoritären türkischen Erdogan-Regierung nahe steht, als Sultan verkleidet und mit Krummschwert auf einen Thron gesetzt.