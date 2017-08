Landgestüt in Dillenburg

Landgestüt in Dillenburg Bild © picture-alliance/dpa

Dillenburgs Bürgermeister Lotz nimmt Wirtschaftsminister Al-Wazir beim Wort: Er will nun mit der Landesregierung über den Erhalt des Landgestüts sprechen. Das größte Hindernis dabei sei nur ein Missverständnis, sagt er.

Das Entsetzen über das angekündigte Aus des Landgestüts war groß in Dillenburg, doch nun herrscht Zuversicht in der 24.000-Einwohner-Stadt in Mittelhessen. Anlass für den Stimmungsumschwung sind Aussagen des Vize-Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir (Grüne) im hr-Sommerinterview.

"Das könnte eine Trendwende sein", sagte Bürgermeister Michael Lotz (CDU) am Montag zu hessenschau.de. "Zumindest insofern, dass wir jetzt mit dem Land Hessen in eine inhaltliche Diskussion über den Erhalt des Gestüts einsteigen können."

Al-Wazir hatte am Sonntag im hr-Sommerinterview Gesprächsbereitschaft über die Zukunft des Landgestüts signalisiert – unter der Bedingung, dass die Stadt den nötigen Auslauf für die Pferde schafft.

Botschaft kommt im Ministerium an

Verwundert zeigte sich Lotz zwar, dass Al-Wazir ausgeführt hatte, die Stadt habe solche Flächen bislang nicht bereitstellen wollen. Das sei falsch, erklärte Lotz auf Facebook, "im Gegenteil haben wir diese ausdrücklich angeboten."

Doch von solchen Irritationen will sich Lotz die Laune nicht verderben lassen und verbucht dies unter "Missverständnis". Unmissverständlich stellte er dagegen klar, dass die Stadt bereit ist, die Flächen-Forderungen zu erfüllen.

Eine Botschaft, die auch im Wirtschaftsministerium angekommen ist. Al-Wazir habe das Angebot der Stadt zur Kenntnis genommen, bestätigte ein Sprecher. Einzelheiten müssten nun in weiteren Gesprächen erörtert werden.

Lotz jedenfalls ist zuversichtlich. Es stünde einem Erhalt des Gestüts nichts mehr im Wege, sagte er und fügte hinzu, dies gelte, sollte es dem Land Hessen in diesen Gesprächen tatsächlich vorrangig um den Schutz der Tiere gehen.

Umweltministerium: Tierwohl an erste Stelle

Eine Hoffnung, die nicht ganz unbegründet ist. Auch ein Sprecher des Umweltministeriums, dass das Gestüt schließen will, sagte inzwischen: "Tierschutz ist das gewichtigste Argument." Darüber hinaus müssten aber auch wirtschaftliche Aspekte und der Wegfall der hoheitlichen Aufgaben besprochen werden, fügte er hinzu.

Das Gestüt hatte in der Vergangenheit immer wieder rote Zahlen geschrieben. Auch darauf hatte Al-Wazir hingewiesen und im hr-Interview erklärt, es müsse sich dann auch noch eine Mehrheit finden, die die entsprechenden Millionen-Ausgaben beschließe.