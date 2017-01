Kultusminister Alexander Lorz (CDU) soll nach Ansicht von Bundestags- und Landtagsabgeordneten dafür sorgen, dass AfD-Politiker Höcke nie wieder als Geschichtslehrer in Hessen arbeitet. Höcke hatte mit Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen für Empörung gesorgt.

Die jüngste Empörung über den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Björn Höcke hat Hessen erreicht. Vor seiner Tätigkeit als Abgeordneter war Höcke Lehrer für Sport und Geschichte an der Rhenanus-Gesamtschule in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis). Aufgrund seiner Tätigkeit als Abgeordneter ist der Oberstudienrat bis 2019 beurlaubt.

Am Mittwoch forderten die Bundestagsabgeordneten Eva Högl (SPD) und Özcan Mutlu (Grüne) sowie die Thüringer Landtagsabgeordnete Katharina König (Linkspartei) und NSU-Opferanwalt Mehmet Daimagüler Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf, ein Disziplinarverfahren gegen Höcke einzuleiten und alle Möglichkeiten zu prüfen, ihn aus dem Beamtenstatus zu entlassen.

Höcke kritisierte Geschichtsunterricht

Anlass ist Höckes Rede am Dienstagabend in Dresden auf Einladung des AfD-Jugendverbands Junge Alternative (JA). Dabei sagte Höcke unter anderem: "Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, ... vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt ..., und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht."

Außerdem hatte Höcke offensichtlich mit Blick auf das Berliner Holocaust-Mahnmal gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Ministerium: Auseinandersetzung "politisch führen"

Aus dem hessischen Kultusministerium hieß es am Mittwoch, die Auseinandersetzung mit Höckes Äußerungen solle "in erster Linie politisch und weniger unter beamtenrechtlichen Aspekten geführt werden". Doch Höckes Ausführungen hätten Minister Lorz "in seiner Auffassung nochmals bestärkt, unter Beachtung bzw. Einhaltung aller rechtlichen Voraussetzungen und im Rahmen seiner Möglichkeiten alles dafür zu tun, dass Herr Höcke nicht mehr Unterricht an einer unserer Schulen erteilen wird".

Mathias Wagner, bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, sagte: "Wer so über den millionenfachen Mord der Nazis an jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern redet und denkt, ist gänzlich ungeeignet, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Der Kultusminister hat daher unsere volle Unterstützung, alles rechtlich Mögliche dafür zu tun, dass Herr Höcke nie wieder in den Schuldienst zurück kehren darf.“

"Dieser Mann darf nie mehr als Lehrer vor Schülern stehen!"

Auch die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Janine Wissler, forderte Konsequenzen. Die Vorstellung, Höcke könne in Zukunft wieder Schüler in Hessen unterrichten, sei "unverantwortlich", sagte sie hessenschau.de. "Mit diesen Äußerungen zeigt Höcke, was er ist - er ist ein Nazi." Das Kultusministerium müsse ein Disziplinarverfahren einleiten.

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel schrieb auf Twitter : "Höcke kopiert Sprache und Gestus der NSDAP und rührt am Selbstverständnis Deutschlands. Dieser Mann darf nie mehr als Lehrer vor Schülern stehen!"

Schäfer-Gümbel teilte zudem eine Äußerung der Schriftstellerin Hatice Akyün , die schrieb: "Erinnerung an die Shoa ist Teil unserer Demokratie. Ein hessischer Beamter, der dies in Frage stellt, sollte es nicht länger sein."

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, sagte dem Mannheimer Morgen : "Ich bin mir sicher, dass eine überwältigende Mehrheit aus der Lehrerschaft ihn nicht mehr als Kollegen sieht." Kraus erklärte: "Die Jahre 1933 bis 1945 sind ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und nicht nur irgendeine Fußnote."

Höcke fühlt sich missverstanden

Höcke selbst fühlt sich missverstanden. Die Auslegung, er habe das Holocaust-Gedenken der Deutschen kritisiert, sei "eine bösartige und bewusst verleumdende Interpretation" dessen, was er tatsächlich gesagt habe. Er habe "den Holocaust, also den von Deutschen verübten Völkermord an den Juden, als Schande für unser Volk bezeichnet", ließ er in einer Erklärung wissen.

Bereits vor einem Jahr war gefordert worden, Höcke aus dem Beamtenstatus zu entlassen. Der AfD-Politiker hatte daraufhin in einem offenen Brief Kultusminister Lorz kritisiert und erklärt, er sei "ein bei Kollegen und Eltern geschätzter und bei Schülern beliebter Lehrer" gewesen und habe dem Land Hessen 15 Jahre lang treu gedient.