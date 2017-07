Kaum jemand sitzt so oft in Talkshows wie der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Doch während der G20-Diskussion bei Maischberger stand er nun auf und ging: wegen einer Frankfurter Stadtverordneten.

Streitbar sind beide, das war es dann aber mit den Gemeinsamkeiten: Der Streit zwischen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und der linken Frankfurter Stadtverordneten und Autorin Jutta Ditfurth entzündete sich beim Thema G20-Krawalle. Wütend verließ Bosbach am Mittwochabend den ARD-Talk Maischberger .

"Frau Ditfurth ist persönlich, vom Verhalten und ihrer Argumentation unerträglich. Das muss ich nicht mitmachen", sagte er vor laufenden Kameras im Fernsehstudio. Ditfurth konterte, der CDU-Mann sei eine "kleine Mimose", dabei habe er doch so lange im Bundestag gesessen.

Ditfurth polarisiert

Ditfurth sitzt für die Wählervereinigung ÖkoLinX-Antirassistische Liste im Frankfurter Stadtparlament - und polarisiert mindestens so wie Bosbach. Die 65-Jährige versteht sich nach wie vor als antiautoritäre Linke und ist in verschiedenen Bündnissen aktiv. Die von ihr mitgegründeten Grünen, in deren Bundesvorstand sie war, verließ sie 1991. Ihre Anhänger halten sie für konsequent und unverbogen, ihre Gegner für unverbesserlich und nervend.

Bosbach hatte Ditfurth vorgeworfen, die G20-Krawalle zu verharmlosen und den in der Talkrunde sitzenden Hamburger Hauptkommissar Joachim Lenders mehrfach "in geradezu unverschämter Weise angegangen" zu haben. Ditfurth, die in Hamburg bei den Protesten war, hatte gesagt, dort seien Menschen in ihren Grundrechten verletzt und nicht-vermummte Journalisten verprügelt worden, weil anderswo "einige Leute schwarz gekleidet" waren.

Top-Thema auf Twitter

Nach Bosbachs Abgang bat Moderatorin Sandra Maischberger seine Kontrahentin, das Podium ebenfalls zu verlassen, um "die Parität" in der Runde wieder herzustellen. Ditfurth blieb aber sitzen.

Während Bosbach den Verbleib Ditfurths in der Sendung als Beleg für ihre Rücksichtslosigkeit wertete, verstand der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Stephan Grüger nicht, warum Ditfurth gehen sollte. "Absurd" sei dies, twitterte er.

In den sozialen Netzwerken war der Abgang von Bosbach nach dem Streit mit Ditfurth bis in den Donnerstagmorgen eines der Top-Themen. Besonders scharfe Kritik kam aus den Reihen der hessischen Grünen. Deren innenpolitische Sprecher im Landtag, Jürgen Frömmrich, twitterte, Ditfurth behandele Menschen mit anderer Meinung unerträglich.

Jürgen Frömmrich @JFroemmrich Was ist daran toll in einer unerträglichen Art und Weise andere Menschen zu behandeln die andere Meinungen vertreten #ditfurth https://t.co/bNXV694C9y

Die Grünen reagierten auch empfindlich, weil einige Medien und viele Twitterer Ditfurth noch fälschlicherweise zu den Grünen zählten.

Der Bürgermeister von Eltville, Patrick Kunkel (CDU), warf per Tweet in die Debatte ein, dass es in einer Talkshow eben immer auch um Show gehe.

Ursprünglich hätte in der Maischberger-Sendung übrigens gar nicht Ditfurth, sondern eine wohl nicht weniger polarisierende Frankfurterin sitzen sollen: die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, die aus der CDU ausgetreten ist und für die AfD Wahlkampf machen will. Zumindest berichtete Steinbach, dass sich die Sendung zunächst um aus dem Bundestag ausscheidende Abgeordnete drehen sollte, dann aber auf G20 geändert wurde - und die Maischberger-Redaktion statt ihr Ditfurth ins Studio gebeten habe.