Teilnehmer bei einer Demo gegen Abschiebungen nach Afghanistan in Frankfurt. Bild © Imago

Angesichts drohender Abschiebungen nach Afghanistan und des Terrors dort werden Forderungen nach einem veränderten Bleiberecht lauter. Warum ganze Orte für den Verbleib von Flüchtlingen kämpfen und was Politiker dazu sagen.

Unter den Jugendfußballern des SV Taunusstein-Seitzenhahn (Rheingau-Taunus) herrscht Unruhe. Nicht wegen des für 25. Juni geplanten großen Fests auf dem Sportplatz, sondern wegen seines Anlasses: Vier Teamkameraden müssen vermutlich Deutschland verlassen. Der Asylantrag der vier afghanischen Kinder und ihrer Eltern, seit 2015 in Deutschland, wurde abgelehnt. Seitdem seien sie und ihre Freunde aus Sportverein und Nachbarschaft in großer Sorge, so schildert es die befreundete Lehrerin Antoinette Springer.

Familie Saeedi stammt aus Kabul. Die Hauptstadt gilt als eine der sicheren Regionen in Afghanistan, doch nicht erst seit dem verheerenden Bombenanschlag nahe der deutschen Botschaft zweifeln Menschen wie Springer an dieser Sichtweise der Bundesregierung. Sie können auch nicht verstehen, warum eine Familie abgeschoben werden soll, deren Kinder wunderbar in Deutschland integriert seien. "Sie haben in zwei Jahren pausenlos Deutsch gebüffelt, die zwei Jüngsten dürfen sogar aufs Gymnasium", erzählt Springer und räumt zugleich ein, dass man mit den Eltern nur über einen Dolmetscher sprechen könne.

Familie Saeedi hat Einspruch gegen den ablehnenden Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eingelegt. Ihre Wiesbadener Anwältin will sich zu dem Fall nicht äußern. Um ihre Arbeit weiterhin sicherzustellen und um womöglich zu erreichen, dass die sechs Afghanen doch noch in Deutschland bleiben dürfen, organisieren Bekannte der Familie ein großes Fest am 25. Juni. Dort wollen sie Geld sammeln für die Anwaltskosten der Saeedis. Antoinette Springer rechnet mit rund 1.000 Besuchern.

Weniger Ausweisungen als vor einem Jahr

Schilderungen wie diese gab es zuletzt immer wieder: Ausreiseaufforderungen für Ausländer, die sich während ihres jahrelangen Asylverfahrens bemühten, Wurzeln zu schlagen in Hessen, und darauf folgende Proteste und Solidaritätsaktionen von Freunden und Bekannten, die den Abschied ihrer neuen Nachbarn verhindern wollen. Im mittelhessischen Villmar (Limburg-Weilburg) etwa stellt sich der ganze Ort bis hin zum Bürgermeister hinter den Verbleib der bosnischen Familie Gashi. Diese kam vor sechs Jahren ins Land. Weil sie das aber unter falschem Namen tat, sehen sich die Behörden getäuscht und verlangen die Ausreise.

Zwar ist die Zahl der Ausweisungen und freiwilligen Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern aus Hessen insgesamt niedriger als noch vor einem Jahr. Doch die vermehrten Abschiebeflüge ins vom Terror erschütterte Afghanistan , die vielen Klagen gegen Bamf-Entscheide, die deswegen zunehmend überlasteten Verwaltungsgerichte und die Beschwerden über unzulänglich qualifizierte Mitarbeiter des Bundesamts werfen Fragen auf: Wird das Recht immer richtig angewendet? Und ist die Gesetzeslage zeitgemäß und der Wirklichkeit angemessen?

In der Debatte um "eine solidarische Asylpolitik statt Abschiebungen" vor wenigen Tagen im Landtag sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler: "Das Recht darf der Menschlichkeit nicht zuwider laufen. Recht und Gesetz werden von Menschen gemacht, sind also veränderbar."

Grüne fordern Neubewertung der Lage in Afghanistan

Marcus Bocklet ist der integrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag. Er folgte in der Funktion auf Mürvet Öztürk, die 2015 aus der Fraktion und vor wenigen Tagen ganz aus der Partei ausgetreten ist. Hauptsächlich wegen der Asylpolitik der Grünen, die Abschiebungen nach Afghanistan dulde und zu wenig die Belange der Flüchtlinge im Sinn habe, wie sie sagt.

Bocklet schätzt die Position seiner Partei natürlich ganz anders ein: "Wir fordern die Bundesregierung seit Monaten auf, die Sicherheitseinschätzung zu Afghanistan an die Realität anzupassen und nicht mehr nach Afghanistan abzuschieben. Das liegt allein in der Zuständigkeit des Bundes." Nach dem jüngsten schweren Anschlag von Kabul geschieht das nun.

Richtig sei, dass er die Abschiebung von Straftätern in Einzelfällen auch nach Afghanistan für vertretbar halte, sagt Bocklet: "Ein solches Vorgehen sieht auch Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention vor." Er betont, Hessen habe in diesem Jahr wie alle anderen Bundesländer außer Bayern nur Straftäter nach Afghanistan ausgewiesen.

CDU: Kein Wort zu Einwanderungsgesetz

Gleichzeitig unterstützt Bocklet den Verbleib von gut integrierten Zuwandererfamilien: "Die Grünen plädieren für einen Spurwechsel für Asylsuchende, die bereits im Land sind, aber keinen Bleibeanspruch aufgrund des Asylrechts bekommen. Sie sollen unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit zur legalen Einwanderung und eine Arbeitserlaubnis erhalten." Grundsätzlich benötige Deutschland ein Einwanderungsgesetz, das Migranten anhand von Quoten und bestimmten Kriterien legale Wege in unser Land ebne.

Demonstration für ein "Bleiberecht für alle" in Wiesbaden. Bild © Protestfotografie Frankfurt

Ein solches Gesetz wird von vielen seit langem gefordert, inzwischen auch von der SPD . Blockiert wird es von der CDU, dem Regierungspartner der Landes-Grünen, im Bund seit zwölf Jahren in Regierungsverantwortung und in Hessen seit bald 20 Jahren. Entsprechend hob die ausländerpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Astrid Wallmann, in der erwähnten Landtagsdebatte zur Asylpolitik hervor, dass der Zuzug nach Deutschland begrenzt werden müsse.

Ihre Partei bekenne sich zum Recht auf politisches Asyl, betonte Wallmann. Um dies zu gewährleisten, müssten abgelehnte Asylbewerber konsequent zum Verlassen des Landes gedrängt werden. Die Bürger dürften nicht überfordert werden. Kein Wort zu einem Einwanderungsgesetz oder legalen Wegen für Migranten.

Handwerk: Bleibeperspektive von Migranten ist zentral

Dabei käme eine solche Regelung nicht zuletzt den Betrieben zugute, die über Facharbeiter- oder Lehrlingsmangel klagen. "Für unsere Betriebe sind die Planbarkeit und die Bleibeperspektive von Migranten zentral, wenn es darum geht, sie einzustellen oder auszubilden", sagt Oliver Dehn, Sprecher der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main.

Dehn berichtet von Initiativen wie "Wirtschaft integriert", die Flüchtlingen und Zuwanderern einen Berufsabschluss ermöglichen sollen: "So kann das Handwerk auch versuchen, das Nachwuchsproblem anzugehen." Drohende Abschiebungen hingegen hemmten die Motivation von Betrieben, einen durch Integrationsmaßnahmen und Sprachförderung gesteigerten Aufwand zu betreiben, um ihre freien Stellen mit Migranten zu besetzen.