Nach mehr als vier Jahrzehnten in der CDU will die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach aus der Partei austreten. Grund sei die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihr Mandat will sie aber behalten - gegen den Wunsch der Partei.

Erika Steinbach, seit 1974 Mitglied der CDU, kehrt ihrer Partei den Rücken. Das bestätigte ihr Bundestagsbüro am Samstagabend der hessenschau. Der Schritt erfolge aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Welt am Sonntag sagte Steinbach: "Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen." Der Austritt werde an diesem Sonntag erfolgen, sagte die 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Steinbach ist Sprecherin für Menschenrechte ihrer Fraktion, gehört dem Fraktionsvorstand an und war früher Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Merkel warf die Frankfurter Abgeordnete in der Welt am Sonntag vor, sie habe mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 gegen geltendes Recht verstoßen: "Dass monatelang Menschen unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft wurden, war keine Ausnahme, sondern eine gewollte Maßnahme entgegen unserer gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen."

Schon lange umstritten

Steinbach war schon lange umstritten, auch innerhalb der eigenen Partei und in der Bundestagsfraktion. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Steinbach in einem Tweet im Zusammenhang mit Merkels Flüchtlingspolitik von einer "Diktatur" geredet, im Mai schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über eine angeblich undemokratische "Missachtung des Parlaments".

Manfred Pentz, Generalsekretär der CDU Hessen, erklärte dann auch in einer Stellungnahme am Samstagabend: "Wir bedauern, dass jemand, der sich große Verdienste um die Heimatvertriebenen erworben hat, sich auf diese Art und Weise aus der CDU verabschiedet. Die Vorwürfe, die Erika Steinbach erhebt, sind haltlos und maßlos."

Steinbach hofft auf AfD im Bundestag

Pentz sagte außerdem, es wäre konsequent, Steinbach legte nun auch ihr Bundestagsmandat nieder, "das sie über die CDU geholt und der Partei zu verdanken hat". Doch das will Steinbach dem Welt-Bericht zufolge behalten.

In die AfD eintreten will Steinbach demnach vorerst zwar nicht, doch die Partei müsse unbedingt in den Bundestag, "damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt. Nur so bleibt die Demokratie lebendig". Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch lud sie jedenfalls schon ein: "Liebe Frau Steinbach, konservative Ex-CDU'ler sind in der AfD immer herzlich willkommen", schrieb die Europaabgeordnete auf Twitter .

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel kommentierte auf Twitter: "Was ein Vorgang". Erika Steinbach halte es mit der CDU/CSU-Fraktion nicht mehr aus, die "Partei wollte es aber mit ihr aushalten. Trennung war ausgeschlossen!" Der hessische Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour schrieb , Steinbach verlasse die CDU, "weil sie sie ja nicht mehr für ein Mandat braucht. Sehr charakterstark." Der Linken-Bundesvorsitzende Bernd Riexinger twitterte : "Ein längst überfälliger Schritt. Warum die CDU ihre rechte Hetze so lange duldete, ist eine andere Frage."