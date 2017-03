Europabefürworter am Sonntag in Frankfurt

Sonntagszeremonie mit Zulauf: Bei der Aktion "Pulse of Europe" haben mehr als 5.000 Bürger in hessischen Städten für die Einheit Europas demonstriert. Diesmal gab es einen historischen Anlass - und Besuch einer Ministerin.

Für Europa und eine Gemeinschaft seiner Staaten sind am Sonntag mehrere tausend Menschen in Hessen auf die Straße gegangen. Bei der größten Veranstaltung im Land war auch Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) unter den Demonstranten. Die Polizei sprach von bis zu 4.500 Teilnehmern in Hessens größter Stadt.

Aktionen von EU-Befürwortern gab es auch in der Landeshauptstadt Wiesbaden und in Darmstadt mit jeweils rund 200, in Gießen mit etwa 70 und in Kassel mit rund 250 Teilnehmern. In Nordhessen war auch Hessens Europa-Staatssekretär Mark Weinmeister (CDU) unter den Demonstranten. Alle Aktionen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.

Ziel: Stark, offen, demokratisch

Aufgerufen zu den Aktionen hatte die pro-europäische Bewegung "Pulse of Europe". Sie steht für ein starkes, offenes und demokratisches Europa. Seit Jahresbeginn gibt es ihre Kundgebungen. Am vergangenen Wochenende waren bereits etwa 4.000 EU-Befürworter in Hessen auf die Straße gegangen. Diesmal gab es einen besonderen historischen Anlass: den 60. Jahrestag der Römischen Verträge.

Mit den Verträgen hatten Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Länder 1957 den Vorläufer der Europäischen Union (EU) gegründet. Anlässlich des Jahrestags war es am Samstag zu einem EU-Sondergipfel in Rom und zu Kundgebungen in vielen europäischen Städten mit zehntausenden Teilnehmern gekommen. Auch Demos gegen Europa gab es.

"Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Deutschen hinter Europa steht", sagte Europaministerin Puttrich bei der Kundgebung in Frankfurt. Sie freue sich, dass diese bislang schweigende Mehrheit nun zeige, wie "wichtig ihr die Werte sind, für die Europa seit Jahrzehnten steht."

In Frankfurt ging es los

Seit Anfang 2017 haben sich nach Angaben der Veranstalter Menschen in mehr als 60 Städten in insgesamt acht Staaten der Initiative angeschlossen. Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" war Anfang des Jahres in Frankfurt am Main gestartet, um nach dem Brexit-Referendum und vor den Parlamentswahlen in Europa Zeichen für die europäische Einheit und gegen eine Zersplitterung der EU-Staatengemeinschaft zu setzen. In Frankfurt findet jeden Sonntag eine Pro-Europa-Kundgebung der Initiative statt.