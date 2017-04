Tausende von Menschen sind in Hessen wieder für die Europa-Idee auf die Straße gegangen. Aus aktuellem Anlass richtete sich eine Massen-Choreografie in Frankfurt an die Wähler in Frankreich.

Frankfurt liebt Frankreich – diese Liebeserklärung wollten Teilnehmer der "Pulse of Europe"-Demonstration am Sonntag nicht nur auf Plakaten durch die Stadt tragen. Also formten sie ein Standbild, das aus der Luft betrachtet eben die Worte "Francfort aime la France" zeigen sollte. Mit blauen, weißen und roten Zetteln in den Händen bildeten sie zudem die französische Nationalflagge nach.

Die Frankfurter Polizei sprach von mehr als 2.500 Teilnehmern, die Veranstalter von mehr als 4.000. Auch in Gießen, Darmstadt und Wiesbaden gingen Anhänger der "Pulse-of-Europe"-Initiative auf die Straße. Sie schwenkten europäische Flaggen, Kartons mit Reimen wie "Der Enkel und der Opa woll'n Frieden in Europa" und demonstrierten so für ein vereintes, offenes und demokratisches Europa.

Le Pen bereitet Sorgen

Frankreich stand an diesem Sonntag im Zentrum der Veranstaltungen, weil dort am 23. April die erste Runde der Präsidentschaftswahl ansteht. EU-Befürworter sind in Sorge, denn Umfragen zufolge könnte es Marine Le Pen vom rechten Front National mit ihrem antieuropäischen Kurs in die Stichwahl schaffen. Deshalb trugen Plakate auch Aufschriften wie "Restez avec nous" ("Bleibt bei uns").

In Darmstadt versammelten sich bei strahlendem Sonnenschein etwa 400 Unterstützer. Wegen der Osterferien und des guten Wetters kamen in einigen Städten deutlich weniger Demonstranten als angekündigt: In Gießen erschien nur ein Bruchteil der erwarteten 500 Europa-Anhänger, in Wiesbaden nahmen nach Polizeiangaben 150 Menschen teil. Alle Aktionen verliefen ohne Zwischenfälle.

In Frankfurt gegründet, schnell gewachsen

Inzwischen beteiligen sich nach Veranstalterangaben 92 Städte in insgesamt zwölf Staaten an der Initiative "Pulse of Europe". Am stärksten vertreten sind deutsche Kommunen. Die Initiative, die in den vergangenen Monaten schnell wuchs, wurde im November 2016 in Frankfurt von einem Ehepaar gegründet worden.

Sendung: hessenschau, 09.4.2017, 19.30 Uhr