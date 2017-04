Ex-Minister Florian Rentsch ist bald auch Ex-Politiker. Der 42 Jahre alte Chef der FDP im Landtag wechselt in die Bankenbranche.

Die Hessen-FDP muss sich einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen: Florian Rentsch gab am Dienstagmittag in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Wiesbaden bekannt, dass er sich aus der Politik zurückzieht.

Der 42 Jahre alte Jurist aus Kassel wechselt in die Wirtschaft. Er wird nach eigenen Angaben am 1. Juli Vorstandschef des bundesweiten Verbands der Sparda-Banken mit Sitz in Frankfurt. Sein Landtagsmandat will der Liberale am 15. Mai niederlegen.

Seit dem Jahr 2003 ist Rentsch Mitglied des hessischen Landtags. Von 2009 bis 2012 und seit 2014 war Rentsch Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag. Als Motiv für den Wechsel gab er den Wunsch nach neuen beruflichen Perspektiven an. Wer sein Nachfolger werden soll, wurde zunächst nicht bekannt. Rentsch wollte sich dazu nicht äußern.

Gebremster Ehrgeiz

Von 2012 bis 2014 war er in der schwarz-gelben Landesregierung Wirtschaftsminister. Seit der Amtsübernahme der schwarz-grünen Regierung leitete Rentsch wie schon vor seiner Ministerzeit die FDP-Fraktion im Landtag.

Von 2003 bis 2012 und wieder seit 2014 ist Rentsch als Rechtsanwalt in Wirtschaftskanzleien in Wiesbaden und Frankfurt beschäftigt.

Bei der Landtagswahl 2013 schaffte die FDP nur ganz knapp die Fünf-Prozent-Hürde und verlor an Bedeutung in der Landespolitik. Das bremste den politischen Ehrgeiz des FDP-Fraktionschefs. Schon seit geraumer Zeit wurde Rentsch Amtsmüdigkeit nachgesagt.

Prüfung, Beratung, Lobbyismus

Im Verband der Sparda-Banken wird Rentsch Nachfolger von Prof. Joachim Wuermeling, der im Herbst 2016 verabschiedet wurde und als Vorstand zur Bundesbank wechselte. Der Verband prüft und berät die zwölf selbstständigen Sparda-Banken der Gruppe und versteht sich als deren Sprachrohr.

Auf der Homepage des Verbands heißt es: "Ziel der Lobby-Arbeit für die Gruppe der Sparda-Banken ist es, die besondere Interessenslage der Sparda-Banken gegenüber der Politik und anderen Anspruchsgruppen zu vertreten.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 25.04.2017, 19.30 Uhr