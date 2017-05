Mit gerade mal 42 Jahren tritt Florian Rentsch von der politischen Bühne ab. Im Landtag konnte der FDP-Fraktionschef hart austeilen. Doch die Wirtschaft war verlockender als die Oppositionsbank.

Viele, die im Landtag tätig sind, kommen in diesen Tagen auf Florian Rentsch zu, klopfen ihm auf die Schulter und kommentieren seinen Abschied mit Bedauern. In den meisten Fällen ist das Bedauern auch aufrichtig.

Den 42-Jährigen erlebte man jenseits des parlamentarischen Schlachtenlärms oft als spaßigen Kumpeltyp und kenntnisreichen Fussball-Experten in ständiger Sorge um Borussia Dortmund. Rentsch war ein gutes Beispiel dafür, wie leicht man im Feierabend Parteigrenzen überwinden kann.

Fundiert, scharfzüngig, populistisch

In der politischen Arena war der streitbare Liberale ein prägendes Gesicht. Rentsch gehörte zu den scharfzüngigsten Rednern im Parlament. Wenn er das Wort ergriff, kam zumindest Wind auf. Der gelernte Jurist und passionierte Wirtschaftspolitiker konnte einerseits sehr fundiert und nachdenklich über politische Probleme reden und bewies dabei, dass er in Politik, Wirtschaft und Medien gut vernetzt ist.

Er konnte aber auch bei Bedarf die Keule des Populismus schwingen, so dass man sich manchmal mit Grausen wegen der Banalität abwenden musste. Es gehörte zum politischen Konzept des FDP-Jungstars, möglichst aufzufallen und - noch besser - Schlagzeilen zu produzieren. Das konnte sehr seriös sein, aber Verlass war darauf nicht.

Auf verlorenem Posten

Rentsch hat sich ohne Zweifel auch in der Bundespolitik gesehen. Es gehört zur Tragik dieses ehrgeizigen Politikers, dass die Zeichen dafür nicht günstig waren. Nach ihrem Abschied aus dem Bundestag 2013 musste sich die FDP insgesamt wieder neu aufbauen, da waren in der letzten Zeit kaum Posten zu verteilen.

Die Landespolitik war ihm nach allgemeiner Wahrnehmung schon länger zu klein geworden, auch zu langweilig in Zeiten, wo die FDP als kleinste Oppositionspartei im Landtag nicht mehr viel ausrichten konnte. Seinen Ehrgeiz hat das Dasein in der ersten Fraktionsreihe nicht mehr befriedigt. Seine Fraktion wird ein Problem bekommen. Rentsch war ein bekanntes Gesicht und ein umtriebiges Zugpferd für seine Partei in Hessen. Da muss die erste Reihe erst wieder überzeugend gefüllt werden.

Dass Florian Rentsch in der Wirtschaft eine neue Bewährung sucht, ist nachvollziehbar, ebenso sein Wunsch, dem Leben persönlich in der jetzigen Lebensphase einen neuen Kick zu geben. So wie man ihn in den letzten Jahren erlebt hat, wird ihm die grelle politische Bühne aber fehlen. Dafür ist er eigentlich gemacht.