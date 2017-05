Die FDP-Fraktion hat René Rock einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden im Wiesbadener Landtag gewählt. Er muss eine große Lücke füllen - nach dem Abschied von Florian Rentsch in die Wirtschaft.

In der Opposition muss man manchmal mit den Säbeln rasseln, ungemütlich sein: Der ehemalige FDP-Frontmann Florian Rentsch konnte das, gelegentlich auch mithilfe von populistischen Tönen. Er schoss gegen die Grünen und auch die CDU wurde von ihm attackiert.

Aber Rentsch ist mit 42 Jahren aus dem Parlament in die offenbar verlockendere Wirtschaft gewechselt. Ende April hat er seinen Aussteig aus der Politik verkündet. Die FDP-Fraktion im Landtag hat am Dienstag einstimmig einen neuen Fraktionschef gewählt: René Rock, 49 Jahre alt, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Energiepolitiker und Windkraftgegner. Aus Mangel an Frauen auch Frauenbeauftragter seiner Fraktion. Seine Reden im Landtag sind eher ruhig - zumindest im Vergleich zu Rentsch.

Rock: "Schlagkräftige Truppe"

Rock sagte am Dienstag, er freue sich, eine "kleine, aber äußerst schlagkräftige Truppe" zu übernehmen - sechs Abgeordnete zählt die Fraktion. Rock sagte, sein Ziel sei es, in der kommenden Legislaturperiode eine deutlich größere Fraktion im Landtag zu stellen. Vielleicht hat das vergleichsweise gute Ergebnis der FDP mit 11,5 Prozent bei der Wahl in Schleswig-Holstein am vergangenen Wochenende auch den hessischen Liberalen Auftrieb verliehen.

Fest steht: Rocks "schlagkräftige Truppe" im Landtag wird zwangsläufig Federn lassen, wenn die FDP bei der Bundestagswahl über 5 Prozent kommt - und Nicola Beer als Spitzenkandidatin der Hessen-FDP in den Bundestag einziehen sollte. Sie ist derzeit schon FDP-Generalsekretärin. Ob alle anderen in der "Truppe" bei der nächsten Landtagswahl noch dabei sind, ist noch unklar. Die FDP muss sich Nachwuchs für die Landespolitik suchen.

Lücken füllen

Rock wird eine große Lücke füllen müssen, die sein Vorgänger hinterlässt - weil Rentsch es geschafft hat, nicht nur zu poltern, sondern auch über seine Fraktion hinaus gehört zu werden. Rentsch verlässt die Fraktion Mitte Mai und wechselt in die Bankenbranche, er wird Vorstandschef des bundesweiten Verbands der Sparda-Banken in Frankfurt.

Als Nachrücker kommt für ihn der Bad Homburger Notar Frank Blechschmidt in die Fraktion, er war bereits von 2009 bis 2013 Abgeordneter der FDP im Landtag. Jürgen Lenders wird von Rock das Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer übernehmen.