Wiesbaden: Auf dem Landesparteitag der FDP in Hanau will Stefan Ruppert wieder für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren. Sein Vize soll ein neuer werden. Für die Bundestagswahl peilen die Liberalen in Hessen über acht Prozent an. [mehr]