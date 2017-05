Schön, aber anstrengend: Finanzminister Schäfer würde auch in Zukunft gerne wieder Schulden zurückzahlen, so wie diesen Januar.

Schön, aber anstrengend: Finanzminister Schäfer würde auch in Zukunft gerne wieder Schulden zurückzahlen, so wie diesen Januar. Bild © picture-alliance/dpa

Hessen nimmt mehr ein, als es ausgeben will: Nach der aktuellen Schätzung träumt der Finanzminister sogar wieder von einem ausgeglichenen Haushalt. Wirtschaft, DGB und Opposition fordern aber Investitionen.

330 Millionen Euro mehr Steuern als geplant könnte Hessen dieses Jahr einnehmen. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) darf sich freuen über die am Dienstag bekannt gewordenen Zahlen. "Treffen die Schätzungen zu, haben wir sehr gute Aussichten, den Haushalt erneut mit schwarzen Zahlen abzuschließen", erklärte der Minister am Dienstag in Wiesbaden.

Auch für das Jahr 2018 zeigte sich Schäfer optimistisch: Bleibe es bei den aktuellen Zahlen der Schätzung, dann könnte das Land auf die ursprünglich geplante Neuverschuldung von rund 100 Millionen Euro verzichten. Ausgeglichene Haushalte wären damit früher als erwartet möglich. Im Vorjahr war dies der Landesregierung erstmals seit fast 50 Jahren gelungen.

Ärger über Länderfinanzausgleich

Der Finanzminister geht nach der Schätzung in diesem Jahr nun von einem Gesamtsteueraufkommen von knapp 22,4 Milliarden Euro in Hessen aus. Insgesamt nehme Hessen also sogar mehr als 900 Millionen Euro zusätzlich ein, allerdings müssten davon gut 600 Millionen Euro abgezogen werden, die zusätzlich in den Länderfinanzausgleich fließen. Damit stiegen dieses Belastungen auf fast 2,5 Milliarden Euro an.

"Von den zusätzlichen Steuereinnahmen müssen wir mehr an den Länderfinanzausgleich abgeben als uns in Hessen bleibt", kritisierte Schäfer. "Das kann nicht im Sinne des Erfinders und erst recht nicht im Sinne der Hessen sein." Von steigenden Steuereinnahmen im Land profitieren damit auch die 13 Bundesländer, die von Hessen, Bayern und Baden-Württemberg über den Länderfinanzausgleich subventioniert werden.

Unternehmer fordern bessere Infrastruktur

Hessens Unternehmer, der DGB und die Landtagsopposition forderten die schwarz-grüne Koalition wegen der Mehreinnahmen der vergangenen Jahre auf, die Investitionen zu steigern. Bei Straßen und Schienenwegen, Brücken, Breitband, Schulen und Hochschulen müssten Land und Kommunen noch viel mehr investieren, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Dirk Pollert.

Pollert will auch, dass die Grunderwerbsteuer sinkt - das hat er mit der FDP gemeinsam. Der Finanzexperte der Liberalen, Jörg-Uwe Hahn, warf Schwarz-Grün vor, keinen gezielten Plan für die Verwendung des Geldes zu haben und auch keinen Schuldentilgungsplan vorzulegen. "Die Ambitionslosigkeit der Landesregierung in der Haushaltspolitik bleibt ein Hemmschuh für die weitere Entwicklung unseres Landes." Der CDU-Abgeordnete Walter Arnold hielt dem entgegen, "dass wir das Geld erst einmal einnehmen müssen, bevor wir es verwenden können."

Bildung "unterhalb internationaler Standards"

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte ebenfalls, drängende Investitionen auf Landes- und kommunaler Ebene nicht länger hinauszuzögern. Hessens Landesvorsitzende Gabriele Kailing mahnte vor allem mehr Geld für Bildung und bezahlbare Wohnungen an. Die Investitionen im Bildungsbereich etwa lägen unterhalb internationaler Standards. "Am Ende müssen die Bürger die verfehlte Steuerpolitik der vergangenen Jahre und das permanente Beschwören der sogenannten schwarzen Null ausbaden."

Frank Kaufmann, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, sagte dagegen, die Mehreinnahmen bedeuteten gerade "mehr Möglichkeiten für Zukunftsinvestitionen bei Kreisen, Städten und Gemeinden".

Der Bund der Steuerzahler in Hessen reagierte erfreut auf die Ankündigung, früher als geplant auf ausgeglichene Haushalte zuzusteuern. Der Vorsitzende Joachim Papendick warnte zugleich, in der Landespolitik dürfe nun nicht erneut über zusätzliche Ausgaben nachgedacht werden.